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Προφυλακιστέος ο Πέτρος Παπαπέτρου

ΓΗΠΕΔΟ

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Σεισμός πολλών... Ρίχτερ!

Ο Πέτρος Παπαπέτρου, έπειτα από την πολύωρη απολογία του ενώπιων του ανακριτή και του εισαγγελέα, κρίθηκε τελικά προφυλακιστέος και θα κρατηθεί!

Ο πρώην διαιτητής από το μεσημέρι της Παρασκευής βρισκόταν ξανά στην Ευελπίδων, αφού ήταν ο πρώτος που θα απολογούταν, από τους έξι συλληφθέντες για το μέγα σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ αναφορικά με στημένους αγώνες.

Επιχείρησε προσκομίζοντας στοιχεία να αιτιολογήσει τις 820.000 ευρώ μετρητά που βρέθηκαν στην οικεία του, αλλά η υπερασπιστική γραμμή την οποία ακολούθησε δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή.

Αυτοί αποφάσισαν την προφυλάκισή του, κάτι το οποίο έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν τις 22:00.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος και ο συνεργάτης του επιχειρηματίας, Γιώργος Μαυραγάνης, θα απολογηθούν στις 10 το πρωί της Κυριακής. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι τρεις, η μοναδική εν ενεργεία κατηγορούμενη διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα και δύο πρώην διαιτητές, το μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης και ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, Ηλίας Κορομηλάς.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος επίσης αρνείται το κατηγορητήριο σε βάρος του, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφονται 49 περιπτώσεις δωροδοκίας, όπου στους πέντε αγώνες περιγράφονται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί κατ’ εντολήν του προέδρου της Ομοσπονδίας σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, λέγοντας ότι βρίσκεται σε χρόνια δικαστική αντιδικία με συγκεκριμένα πρόσωπα και παράγοντες στον χώρο του μπάσκετ.

Εφόσον ο πρόεδρος της ΕΟΚ αποφασιστεί να διωχθεί για κακουργηματικές πράξεις, τότε αυτομάτως εκπίπτει από το αξίωμα του προέδρου. Σε αυτή την περίπτωση, το ΔΣ της ΕΟΚ θα κληθεί, αν υπάρχει τέτοια πρόθεση, να εκλέξει νέο πρόεδρο κάποια από τα μέλη του, ειδάλλως θα πάμε σε διοίκηση Πρωτοδικείου, μέχρι να προκηρυχθούν και να γίνουν εκλογές. Η θητεία της τωρινής διοίκησης έχει διάρκεια ως τον Σεπτέμβριο του 2028.

sport-fm.gr

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