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Αναβλήθηκε το Παρί Σεν Ζερμέν - Λυών λόγω των επεισοδίων στη Γαλλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι σοβαρές κοινωνικές αναταραχές στη Γαλλία επηρεάζουν πλέον και το ποδόσφαιρο, καθώς η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λυών αναβλήθηκε με απόφαση των αστυνομικών Αρχών.

Σημαντική εξέλιξη στην Ligue 1, καθώς το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λυών, που ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή (25/10), δεν θα διεξαχθεί στην αρχικά ορισμένη ημερομηνία, ακολουθώντας τις... επιταγές της επικαιρότητας.

Συγκεκριμένα, η γαλλική λίγκα ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης, έπειτα από σχετική απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού, η οποία απαγόρευσε τη διεξαγωγή του αγώνα για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Η γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν προγραμματιστεί νέες μεγάλες διαδηλώσεις, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου και συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις και λεηλασίες. Οι αστυνομικές δυνάμεις καλούνται να διαχειριστούν μία ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση, με τις Αρχές να εκτιμούν πως δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διεξαγωγή ενός τόσο σημαντικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Μάλιστα, την Κυριακή είναι προγραμματισμένη και αναμέτρηση του NFL στο Stade de France, ανάμεσα στους Πίτσμπουργκ Στίλερς και τους Νιου Ορλίνς Σέιντς, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις ανάγκες αστυνόμευσης. Έτσι, η γαλλική λίγκα αποφάσισε να μεταφέρει το ντέρμπι για τη Δευτέρα (26/10, 21:30 ώρα Ελλάδας), στο «Παρκ ντε Πρενς».

Το αξιοσημείωτο είναι πως η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την ίδια βραδιά με την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας στο Λονδίνο, στην οποία είναι υποψήφιοι αρκετοί ποδοσφαιριστές της Παρί.

Πρόκειται, μάλιστα, για ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η Λυών βρίσκεται στην κορυφή της Ligue 1 με 14 βαθμούς, όσους έχει και η δεύτερη Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία υστερεί στη διαφορά τερμάτων.

athletiko.gr 

 

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