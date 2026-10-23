Λύγισε στο τελευταίο λεπτό ο Ολυμπιακός και ηττήθηκε από τη Φενέρ

Λύγισε από τη Φενέρμπαχτσε ο λαβωμένος Ολυμπιακός.

Παρότι παρατάχθηκαν με πολύ σημαντικές απουσίες αυτές των Φουρνιέ, Μοντέρο, αλλά και του Ντόρσεϊ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως έχασαν τη συγκέντρωσή τους στην «τελική ευθεία», μένοντας χωρίς πόντο στο τελευταίο τρίλεπτο και γνωρίζοντας την οριακή ήττα με 64-61.

Ακόμα και έτσι, οι πειραιώτες είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο φινάλε για να στείλουν το ματς στην παράταση, όμως ο κορυφαίος στην βραδιά Βεζένκοφ αστόχησε σε αμαρκάριστο τρίποντο και οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που πήραν τη νίκη.

Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε για πρώτο σκόρερ του τον Βεζένκοφ (double-double με 17 πόντους και 10 ριμπαόυντ) και διψήφιους τους ΜακΙντάιρ (12π, 6 ασίστ), Γουόρντ (11π, 4 ασίστ) έπεσε στο 5-2 και πλέον στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα (25/10, 13:00, ΣΠΟΡ FM TV) στην Πάτρα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ενώ για την επόμενη εβδομάδα με διπλή αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, θα αντιμετωπίσουν την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη (Τετάρτη 28/10, 19:30) και την Αρμάνι Μιλάνο (Παρασκευή 30/10, 21:15) στη Sunel Arena.

Από την άλλη, για τη Φενέρ, η οποία βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-1, ξεχώρισαν Σιλντς (17π), Μπόλντγουιν (14π) και Λάρκιν (13π).

Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64

sport-fm.gr