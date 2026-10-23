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Αναγέννηση, Ανόρθωση και Παφιακός πέρασαν στα ημιτελικά του League Cup «Γιώργος Δημητρίου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Η Αναγέννηση Δερύνειας, η Ανόρθωσις και ο Kuutio Homes Παφιακός ήταν οι νικητές στους προημιτελικούς αγώνες του νεοσύστατου League Cup Βόλεϊ Ανδρών «Γιώργος Δημητρίου» και πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο παιχνίδι που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το ΡΙΚ HD και διαδικτυακά από το AlfaSports.tv, η Αναγέννηση Δερύνειας κέρδισε τον γηπεδούχο Φοίνικα Πύλας με 0-3 (21-25, 16-25, 18-25), σε μία αναμέτρηση που είχε ξεχωριστή σημασία και συμβολισμό: Με την υποστήριξη της ΚΟΠΕ, για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε ένας αγώνας τέτοιου επιπέδου από την ομάδα της Πύλας, η οποία φέτος επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια έπειτα από 30 χρόνια. Επιπλέον, ο νέος θεσμός του League Cup είναι αφιερωμένος στη μνήμη του πρώην Προέδρου του Φοίνικα και φέρει το όνομά του, σε αναγνώριση της προσφοράς του στο άθλημα.

Με δεδομένο ότι ο προημιτελικός ΑΠΟΕΛ – ΑΕ Καραβά δεν διεξήχθη, η Αναγέννηση Δερύνειας δεν θα έχει αντίπαλο στα ημιτελικά και περνά απευθείας στον τελικό του League Cup «Γιώργος Δημητρίου», ο οποίος βάσει προκήρυξης θα διεξαχθεί επίσης στο κλειστό γήπεδο Πύλας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Η πιο συναρπαστική αναμέτρηση της βραδιάς έγινε στο «Θεμιστόκλειο», όπου η γηπεδούχος Ανόρθωσις Αμμοχώστου έκανε σπουδαία εμφάνιση και λύγισε την Ομόνοια με 3-1 σετ (26-28, 27-25, 25-23, 25-22) παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, πετυχαίνοντας την ανατροπή έπειτα από μεγάλη μάχη σε όλα τα σετ.

Παράλληλα, ο Kuutio Homes Παφιακός επικράτησε με 3-0 σετ (25-21, 25-23, 25-20) απέναντι στη NCMA Νέα Σαλαμίνα στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη», σε ένα παιχνίδι που για τους περσινούς πρωταθλητές Κύπρου αποτέλεσε ένα γερό τεστ προετοιμασίας ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με την κροατική Μλάντοστ για το CEV Champions League.

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