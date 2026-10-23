Κριστιάνο Ρονάλντο, γκολ Νο 982 στη νίκη της Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε με κεφαλιά αξιοποιώντας μια ακριβή σέντρα του Ζοάο Φέλιξ μετά από εκτέλεση φάουλ από τα πλάγια -το 982ο γκολ στην καριέρα του, στην εκτός έδρας νίκη (3-1) της Αλ Νασρ επί της Αλ Φαϊσαλί.

Ο Πορτογάλος αστέρας (σκόραρε στο 49ο λεπτό), είδε επίσης ένα άλλο τέρμα του να ακυρώνεται (52’), ενώ σημάδεψε και το δοκάρι (30΄). Επίσης ο τερματοφύλακας της γηπεδούχου, Πατσέκο τον σταμάτησε σε αρκετές άλλες περιπτώσεις.

Με αυτή τη νίκη, η Αλ Νασρ ισοβαθμεί πλέον με την Αλ Καντισίγια στην κορυφή της βαθμολογίας - εν αναμονή της αποψινής αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς και την Αλ Χιλάλ, η οποία βρίσκεται προς το παρόν στην τρίτη θέση.