Ρεάλ: Υπέγραψε επέκταση ως το 2032 ο Αρντά Γκιουλέρ

Συμβόλαιο... ζωής με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε ο Αρντά Γκιουλέρ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 21χρονος Τούρκος μέσος συμφώνησε ήδη για τριετή επέκταση και μάλιστα έχουν ήδη πέσει οι υπογραφές.

Ο Γκιουλέρ εντάχθηκε στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας το καλοκαίρι του 2023 αντί 21 εκατ. ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε και από τότε έχει 19 γκολ και 26 ασίστ σε 116 συμμετοχές με τη φανέλα της «βασίλισσας».

Φέτος έχει κάνει εξαιρετική εκκίνηση στη σεζόν με 3 γκολ και 5 ασίστ σε 11 εμφανίσεις στη LaLiga και το Champions League.

sport-fm.gr