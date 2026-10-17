Πλούσια δράση το Σάββατο - Όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα (17/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/10)
Cytavision 1
19:00 Απόλλων - Νέα Σαλαμίνα
Cytavision 2
18:00 Krasava ENY - Καρμιώτισσα
Cytavision 3
14:30 Έβερτον - Τσέλσι
17:00 Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ
19:30 Νιούκαστλ - Άστον Βίλα
Cytavision 4
16:00 Βενέτσια - Νάπολι
19:00 Μπολόνια - Ίντερ
21:45 Ρόμα - Τζένοα
Cytavision 5
11:30 Τένις: ATP 1000 - Shanghai
14:00 Τένις: ATP 1000 - Shanghai
Cytavision 6
13:00 MOTO GP: WCR Spain
14:45 NASCAR GP Belgium - PRO
18:05 NASCAR GP Belgium - ΟPEN
Cytavision 7
17:00 Φούλαμ - Χαλ
Cytavision 8
15:00 Eσπανιόλ - Ατλέτικο
17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Ίπσουϊτς
19:30 Ρεάλ Μπέτις - Μπαρτσελόνα
Novasports 2
17:00 Λεβαδειακός - Βόλος
21:30 Ανόβερο - Σεντ Παουλί
Novasports 3
16:30 Ουνιόν - Ντόρτμουντ
Novasports 5
16:30 Αμβούργο - Στουτγκάρδη
Novasports 6
12:00 Τένις: WTA 1000 - Wuhan
16:30 Σάλκε - Μάιντς
Novasportsextra 1
16:30 Βέρντερ - Πάντερμπορν
Novasportsextra 2
16:30 Ελβεσμπέργκ - Αουγκσμπούργκ
Novasports Prime
19:30 Μπάγερν - Λειψία
Cablenet Sports 2
21:45 Τρογιές - Λανς
Cablenet Sports 2
18:15 Στρασβούργο - Παρί
21:45Λιλ - Μπρεστ
Cablenet Sports 3
17:30 Ντε Χαγκ - Αϊντχόφεν
21:00 Τέλσταρ – Φέγενορντ