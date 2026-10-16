Ετοιμάζεται για 11άδα ο Μράμπτι

Ο 32χρονος διεθνής Σουηδός επιτελικός μέσος μπήκε ως αλλαγή (γύρω στο 60΄) στον τελευταίο αγώνα με την Ομόνοια Αρ., βελτίωσε αρκετά το παιχνίδι της ομάδας στον δημιουργικό τομέα, ενώ μοίρασε και την ασίστ στον Αντερέγκεν, στη φάση του νικητήριου γκολ.

Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που διερωτήθηκαν γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν ξεκίνησε βασικός τον αγώνα κόντρα στα «περιστέρια», με δεδομένο ότι ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι ο αντίπαλος θα παρατασσόταν με πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη. Όπως πληροφορηθήκαμε, όμως, ο Μράμπτι είχε ένα πρόβλημα υγείας τις προηγούμενες ημέρες, εξού και προτιμήθηκε να παίξει ως αλλαγή αντί για βασικός.

Πλέον, όμως, γυμνάζεται σε φουλ ρυθμούς κι εναπόκειται στον Ρούμπεν Σεγιές εάν θα του δώσει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής. Ο Κερίμ Μράμπτι αγωνίστηκε και στα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, ωστόσο μόνο σ’ έναν αγώνα ήταν βασικός, εκτός έδρας με την Ομόνοια 29ης.

Ο έμπειρος μέσος, με πολυετή θητεία στη Μέχελεν Βελγίου, πιστεύεται ότι, με την εμπειρία και την ποιότητα που κουβαλά, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού της ΑΕΚ, κυρίως από τον άξονα. Σύμφωνα με το transfermarkt, η αξία του φτάνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.