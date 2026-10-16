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Nα πετύχει η ένατη απόπειρα!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Το πρώτο του διπλό μετά τον περασμένο Μάρτιο ψάχνει ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος κέρδισε για τελευταία φορά, εκτός ΓΣΠ, τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα», στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της περσινής σεζόν.

Έκτοτε, στους πέντε αγώνες των πλέι οφ της χρονιάς 2025-26 και στα τρία πρώτα εκτός έδρας της τρέχουσας σεζόν, δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο. Πέρσι μάλιστα δέχθηκε μόνο ήττες, χάνοντας κατά σειρά από ΑΕΚ (1-0), Ομόνοια (2-0), Άρη (1-0), Απόλλωνα (2-0) και Πάφο FC (2-0). Φέτος, στην πρεμιέρα πήγε στην «ΑΕΚ Αρένα», όπου έχασε από την ΑΕΚ με 3-1, την 3η αγωνιστική στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» με την Ανόρθωση να κερδίζει 2-1 και την 4η αγωνιστική στο στάδιο «Αλφαμέγα» όπου ναι μεν αυτή τη φορά δεν έχασε (α.σ. ισοπαλία 2-2), όμως έμεινε για όγδοο σερί εκτός έδρας ματς άνευ νίκης.

Η ένατη απόπειρα θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (19/10, 18:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στην Πάφο FC, προκειμένου το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου να εξασφαλίσει το τρίτο τρίποντο, μετά τις δύο εντός έδρας νίκες επί των ΑΕΛ (6-0) και Νέας Σαλαμίνας (2-1).

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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