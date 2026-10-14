Οι μεταδόσεις σήμερα (14/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Το τηλεοπτικό μενού σήμερα Τετάρτη 14/10
Cytavision 1
19:00 Άρης - Εθνικός
Cytavision 2
18:00 Σπάρτακος - Krasava ENY
Cytavision 3
19:45 Λασκ - Λίβερπουλ
22:00 Σαχτάρ - ΑΕΚ
Cytavision 4
19:45 Φέγενορντ - Κόμο
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Παρί
Cytavision 5
13:00 Τένις: ATP 1000 - Shanghai
22:00 Ρόμα - Ρεάλ
Cytavision 6
17:00 Youth League: Μάντσεστερ Σίτι - Παρί
22:00 Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε
Cytavision 7
15:00 78η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
22:00 Μπόντο/Γκλιμτ - Ντόρτμουντ
Cytavision 8
15:00 Youth League: Ρόμα - Ρεάλ
Νοvasports 3
21:30 Mπάσκετ: Μπούργος - Χάποελ
Νοvasports 4
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Βίρτους Μπολόνια
Νοvasports 5
20:30 Mπάσκετ: Αναντολού Εφές - Μπάγερν
Νοvasports 6
16:00 Τένις: WTA 1000 - Wuhan
19:30 Mπάσκετ: Ράτιοφαρμ - Μπόσνα
Νοvasports Start
19:00 Mπάσκετ: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας
Νοvasports Prime
20:00 Mπάσκετ: Άρης - Ντερτόνα
Cablenet 1
19:30 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών