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Οι μεταδόσεις σήμερα (14/10)

ΓΗΠΕΔΟ

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Το τηλεοπτικό μενού σήμερα Τετάρτη 14/10

Cytavision 1

19:00 Άρης - Εθνικός

Cytavision 2

18:00 Σπάρτακος - Krasava ENY

Cytavision 3

19:45 Λασκ - Λίβερπουλ

22:00 Σαχτάρ - ΑΕΚ

Cytavision 4

19:45 Φέγενορντ - Κόμο

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Παρί

Cytavision 5

13:00 Τένις: ATP 1000 - Shanghai

22:00 Ρόμα - Ρεάλ

Cytavision 6

17:00 Youth League: Μάντσεστερ Σίτι - Παρί

22:00 Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε

Cytavision 7

15:00 78η Ιπποδρομιακή Συνάντηση

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ - Ντόρτμουντ

Cytavision 8

15:00 Youth League: Ρόμα - Ρεάλ

Νοvasports 3

21:30 Mπάσκετ: Μπούργος - Χάποελ

Νοvasports 4

21:45 Μπάσκετ: Παρί - Βίρτους Μπολόνια

Νοvasports 5

20:30 Mπάσκετ: Αναντολού Εφές - Μπάγερν

Νοvasports 6

16:00 Τένις: WTA 1000 - Wuhan

19:30 Mπάσκετ: Ράτιοφαρμ - Μπόσνα

Νοvasports Start

19:00 Mπάσκετ: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας

Νοvasports Prime

20:00 Mπάσκετ: Άρης - Ντερτόνα

Cablenet 1

19:30 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Κατηγορίες

TV

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