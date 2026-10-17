Mε την επιδίωξη για... κτίσιμο

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ΓΗΠΕΔΟ

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Η δυσκολη αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα και ο ξεκάθαρος στόχος του Απόλλωνα

Tη δεύτερη σερί νίκη, μετά από αυτήν επί της Krasava E.N.Y. (1-3), θα επιχειρήσει να πάρει απόψε στο στάδιο «Αλφαμέγα» ο Απόλλωνας, φιλοξενώντας τη Νέα Σαλαμίνα, στις 19:00. Η ομάδα της Λεμεσού, αν και διατηρεί το αήττητό της στις πρώτες πέντε αγωνιστικές (δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες), έχει την ανάγκη να κτίσει ένα νικηφόρο σερί, που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Φυσικά, οι ερυθρόλευκοι δεν είναι αμελητέα ποσότητα κι αυτό το γνωρίζει καλά ο προπονητής Ερνάν Λοσάδα, που συνέστησε προσοχή στους ποδοσφαιριστές. Εξάλλου, στις τρεις τελευταίες συναντήσεις των δυο ομάδων στη Λεμεσό σημειώθηκαν τρία διαφορετικά αποτελέσματα. Στα δύο παιχνίδια της σεζόν 2023-24 ο Απόλλωνας έχασε (2-0) στην κανονική περίοδο, ενώ κέρδισε –με το ίδιο σκορ– στο συναπάντημά τους στα πλέι οφ, στον δεύτερο όμιλο.

Την επόμενη χρονιά (2024-25), στο μοναδικό τους παιχνίδι στη συμπρωτεύουσα, σημειώθηκε ισοπαλία (1-1). Σημειώνεται ότι αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι για τον Απόλλωνα στην έδρα του, έχοντας να επιδείξει στα δύο προηγούμενα μία νίκη επί της Ανόρθωσης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος (3-1) και μία ισοπαλία (2-2) με τον ΑΠΟΕΛ στην 3η αγωνιστική. Όσον αφορά τα πλάνα του Αργεντινού τεχνικού, προέκυψε πλήγμα καθώς ένας από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές, ο Γκάρι Ροντρίγκες, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός αποστολής.

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