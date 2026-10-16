Η Σαραγόσα απειλεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή του Αντάι Μάρα στους Θάντερ

Στον... αέρα βρίσκεται η ρούκι σεζόν του Αντάι Μάρα στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ!

Ο 21χρονος θηριώδης Ισπανός σέντερ (2,21μ.) που επιλέχθηκε φέτος στο Νο.12 του ντραφτ από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια αρκετά ιδιαίτερη κατάσταση, μέσω της οποίας κινδυνεύει να μην αγωνιστεί φέτος στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), η Σαραγόσα, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, εξέδωσε ανακοίνωση ότι δεν έχει λάβει ακόμη αίτημα για τη μεταγραφή του παίκτη, ενώ, εφόσον αυτό συμβεί, τότε θα ασκήσει «βέτο», αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τον νεαρό άσο μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Ο Μάρα που θεωρείται - και δικαίως - ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ισπανίας, έχει αγωνιστεί ήδη σε πέντε φιλικά παιχνίδια των Θάντερ, αφήνοντας θετικότατες εντυπώσεις με την παρουσία του. Κορυφαία του βραδιά, εκείνη κόντρα στους Μπακς με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Σαραγόσα ανακοινώνει, αναφορικά με τη διεθνή μεταγραφή του Αντάι Μάρα — διαδικασία που εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της FEB και της FIBA ??ως αρμόδιων φορέων, καθώς και του NBA ως φορέα υποδοχής— ότι δεν έχει λάβει κανένα σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση που υποβληθεί τέτοιο αίτημα, ο Σύλλογος θα εναντιωθεί επίσημα στην έγκριση της μεταγραφής, δεδομένου ότι ο παίκτης δεσμεύεται από συμβόλαιο σε ισχύ με την Σαραγόσα για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.

Η θέση αυτή έχει ήδη γνωστοποιηθεί επίσημα από την Σαραγόσα —μετά το NBA Draft που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026— προς τη FEB, τη FIBA, το NBA και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ έχει επαναδιατυπωθεί προς τους αρμόδιους φορείς, αποτελώντας πλέον γεγονός γνωστό σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Οι κανονισμοί της FIBA ??δεν απαιτούν διεθνή μεταγραφή για τη συμμετοχή στο NCAA, το οποίο άλλωστε δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία αυτή. Ως εκ τούτου, όταν ο παίκτης εντάχθηκε στο UCLA (NCAA) το 2023, ο Σύλλογος δεν εξάρτησε την αποχώρησή του από την έγκριση μεταγραφής, αλλά επέλεξε να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του δικαστικώς. Το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται τη λύση του συμβολαίου του, ούτε τον αποκλεισμό του από το σύστημα της FIBA.

Η Σαραγόσα εύχεται στον Αδάι Μάρα καλή επιτυχία στα νέα του αθλητικά βήματα και παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη παικτών μέσω των τμημάτων υποδομής της. Παράλληλα, ως οργανισμός, ο Σύλλογος οφείλει να προστατεύει τα δικαιώματά του, να διασφαλίζει την τήρηση των υφιστάμενων συμβολαίων και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Σαραγόσα, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες».

sport-fm.gr