B' κατηγορία: «Χρυσός» Χαραλάμπους, έδωσε τη νίκη στην Ένωση

Πήρε το παιχνίδι και σκαρφάλωσε για... απόψε τουλάχιστο, στην κορυφή η Ένωση.

Η ομάδα του Παραλιμνίου επικράτησε 2-1 του ΑΣΙΛ στο «Τάσος Μάρκου», για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας. Οι βυσσινί με buzzer beater εκτέλεση πέναλτι του Χαραλάμπους σφράγισαν τη νίκη που τους ανεβάζει στο ρετιρέ με 10 βαθμούς και στο +1 από τον Εθνικό.

Απ' εκεί και πέρα, η δράση συνεχίζεται αύριο στις 15:30 με τον αήττητη ομάδα της Άχνας, μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο, να υποδέχεται στο Δασάκι την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββάτου είναι: ΠΑΕΕΚ - ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ερμής - ΜΕΑΠ, Σπάρτακος - Αναγέννη Δερ., Δόξα - Αγία Νάπα και Ακρίτας Ηρακλής Γερ. Στο μοναδικό παιχνίδι της Κυριακής (18/10, 15:30) θα αναμετρηθούν ο Διγενής Μόρφου και ο Χάλκανορας.

Η βαθμολογία: Ένωση 10, Eθνικός 9, ΑΣΙΛ 7, Δόξα 7, ΠΑΕΕΚ 6, Ερμής 6, ΑΠΕΑ 5, Σπάρτακος 4, Διγενής Μ. 4, Ηρακλής Γερ. 4, ΑΕΠ Πολ.3, Αγία Νάπα 1, Χαλκάνορας 1, Ακρίτας 1, ΜΕΑΠ 1, Αναγέννηση Δερ. 0.