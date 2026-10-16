ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκτακτη ενημέρωση για Μιλουτίνοφ, Χολ, Μοντέρο, Εντιάι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Νοσοκομείο ο Ολυμπιακός

«Νοσοκομείο» ο Ολυμπικακός!

Συγκεκριμένα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Μπαρτσελόνα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε για τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν τέσσερις παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Χολ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό του πόδι, ο Μιλουτίνοφ δέχθηκε γονατιά στην μέση στο ματς με την Βαλένθια, ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με την Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο και ο Εντιάι υπέστη αιμάτωμα στο αριστερό του μάτι.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Ο Ντόντα Χολ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό πόδι αλλά θα συνεχίσει. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δέχθηκε γονατιά στην μέση στο ματς με την Βαλένθια και θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν κριθεί απαραίτητο. Ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με την Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Γίνονται προσπάθειες να συνεχίσει στο ματς . Ο Εμπάι Εντζάι υπέστη αιμάτωμα στο αριστερό μάτι. Θα συνεχίσει».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λιντς «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Φάρκε

Premier League

|

Category image

«Να πάμε εκεί και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

ΑΕΚ

|

Category image

Δέκα χρόνια ΑΕΚ Αρένα... γεμάτα στιγμές και μεγάλες βραδιές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ρίχνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η Εθνική ενόργανης γυμναστικής

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Θα χρειαστούμε υπομονή, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Είπα στον γιο μου ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και θα του έδειχνα τι σημαίνει να είσαι δυνατός»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Μάχη» στο Αγρίνιο, ντέρμπι στην Τούμπα

Super League

|

Category image

Και στα 27 τρόπαια της Ομόνοιας ο Σάββας Σάββα ήταν παρών!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Διαιτητής στην Ουρουγουάη έδωσε κίτρινη... με ηλεκτρονική συσκευή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με ρεκόρ συμμετοχών διεξάγεται την Κυριακή (18/10) το O3 OlympusMan - Trail Run 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Για να κάνουν σεφτέ...

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Mε την επιδίωξη για... κτίσιμο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στο Βέλγιο για την τελική μάχη τίτλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR ο Τζιωρτζής

AUTO MOTO

|

Category image

Πάει Λεμεσό για τη συνέχεια της σειράς!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Πλούσια δράση το Σάββατο - Όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα (17/10)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη