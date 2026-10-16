Η Μάντσεστερ Σίτι η Παρί ΣΖ και οι πιο ακριβοί αγώνες στην ιστορία

Η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Παρί Σεν Ζερμέν (2-4) για την 2η αγωνιστική της League phase του Champions League, εκτός από το θέαμα που παρουσίασε είχε επίσης μία σημαντική ιδιαιτερότητα.

Με την αξία της αρχικής ενδεκάδας της Μάντσεστερ Σίτι να ανέρχεται στο 1,02 δισ. ευρώ και εκείνη της Παρί Σεν Ζερμέν στα 818 εκατ. ευρώ, η συνολική αξία των παικτών που βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο άγγιξε τα 1,84 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την υψηλότερη καταγεγραμμένη αξία στην ιστορία της εξειδικευμένης ιστοσελίδας «Transfermarkt» για έναν και μόνο αγώνα.

Πριν από τη σύγκρουση της Τετάρτης, το πιο «ακριβό» ποδοσφαιρικό παιχνίδι όλων των εποχών ήταν η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα με 2-1 για τη La Liga, στα τέλη της περασμένης χρονιάς, με τη συνδυαστική αξία των ομάδων να φτάνει τα 1,76 δισ. ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το παιχνίδι Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης (1-0) από τα τέλη του 2025, με συνολική αξία 1,68 δισ. ευρώ.

Μια αναμέτρηση για το ισπανικό Σούπερ Καπ μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, ενώ μια αντίστοιχη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ισπανικών ομάδων, 12 μήνες αργότερα, βρίσκεται στην ένατη θέση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ρεάλ Μαδρίτης καταλαμβάνει εννέα από τις 10 πρώτες θέσεις της λίστας.

Συγκεκριμένα, οι αναμετρήσεις της με τη Μάντσεστερ Σίτι τον Φεβρουάριο του 2025 (νίκη με 3-2, συνδυαστική χρηματιστηριακή αξία: 1,67 δισ. ευρώ), η ήττα με 2-1 από την Άρσεναλ τον Απρίλιο του 2025 (1,64 δισ. ευρώ), η ισοπαλία 3-3 με τη Μάντσεστερ Σίτι τον Απρίλιο του 2024 (1,63 δισ. ευρώ) και η ήττα με 3-0 από την Άρσεναλ τον Απρίλιο του 2025 (1,63 δισ. ευρώ) καταλαμβάνουν τις θέσεις από την πέμπτη έως την όγδοη.

Επιπλέον η «Βασίλισσα» βρίσκεται και στην ένατη θέση, χάρη στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2025 (συνδυαστική χρηματιστηριακή αξία: 1,61 δισ. ευρώ), ενώ στη δέκατη θέση κατατάσσεται η νίκη της επί της Μάντσεστερ Σίτι στα προημιτελικά του Champions League, στις αρχές του 2024 (συνδυαστική χρηματιστηριακή αξία: 1,58 δισ. ευρώ).