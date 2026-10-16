Οι μεταδόσεις σήμερα Παρασκευή (16/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 16/10
ΡΙΚ HD
20:00 Βόλεϊ: Παφιακός – Ομόνοια
Cytavision 2
19:00 Ένωση - ΑΣΙΛ
Cytavision 4
21:45 Φροσινόνε - Σασουόλο
Cytavision 5
09:30 Τένις: ATP 1000 - Shanghai
13:00 Τένις: ATP 1000 - Shanghai
Cytavision 6
19:00 Mπάσκετ: Αχιλλέας - Απόλλων
Cytavision 8
22:00 Λα Κορούνια - Λεβάντε
Novasports Εxtra1
19:30 Mπάσκετ: Κότμπους - Ανατολού Εφές
Novasports Start
20:00 Mπάσκετ: Mπεσίκτας - Μπάγερν
Novasports 2
21:30 Mπάσκετ: Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια
Novasports 3
21:30 Mπάσκετ: Άιντραχτ - Κολωνία
Novasports 4
21:15 Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
Novasports 6
21:00 Mπάσκετ: Ερυθρός Αστέρας - Παρί
Novasports Prime
21:30 Mπάσκετ: Mπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Cablenet Sports 2
21:45 Λε Μανς - Τουλούζ