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Ατσάλινος Ολυμπιακός, λύγισε την Μπαρτσελόνα στην παράταση

ΓΗΠΕΔΟ

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Έβγαλε ατσαλάκωτος την ισπανική «διαβολοβδομάδα»

Αγχώθηκε, αλλά τελικά βγήκε νικητής από το ντέρμπι του «Παλάου Μπλαουγκράνα» ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησής τους με την Μπαρτσελόνα, ενώ παρότι είδαν τους γηπεδούχους να επιστρέφουν στο φινάλε και να στέλνουν το παιχνίδι στην παράταση, εκεί είχαν καθαρό μυαλό και Χ-Factor τον Εντζάι, για να πάρουν τη νίκη με 105-100!

Έτσι, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-1, ενώ πλέον στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Vikos Φalcons Ιωαννίνων (Κυριακή 18/10, 13:00, ΣΠΟΡ FM TV) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε (Παρασκευή 23/10, 21:15) στη Sunel Arena για τη συνέχεια των υποχρεώσεών του στην Ευρωλίγκα.

MVP για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 25 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισαν επίσης Εντζάι (17π, 7 ριμπ), Μίλερ-ΜακΙντάιρ (17π, 4 ασίστ, 3 ριμπ) και Μοντέρο (13π, 7 ασίστ).

Από την άλλη, για την Μπαρτσελόνα, η οποία έπεσε στο 3-3, ξεχώρισαν Ρόμπινσον (17π. 6 ασίστ) και Μάρτιν (17π, 7 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.δ.), 100-105

sport-fm.gr

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