Σταμάτησε την κυριαρχία του Παφιακού η Ομόνοια και έγραψε ιστορία!

Η Ομόνοια κερδίζοντας με 3-1 τον Kuutio Homes Παφιακός, στον αγώνα που έγινε στο Λευκόθεο, κατέκτησε τον τίτλο στο 33ος τελικό του Allwyn Σούπερ Καπ Βόλεϊ Ανδρών.

Για την ομάδα της Λευκωσίας είναι ο ένατος τίτλος στον θεσμό, καθώς το είχαν κερδίσει και τις σεζόν 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2023-24. Έτσι, με αυτό το τρόπαιο έγραψαν ιστορία καθώς ισοφάρισαν τη Νέα Σαλαμίνα που μέχρι σήμερα ήταν η πολυνίκης του θεσμού.

Παράλληλα, το συγκρότημα του Σάββα Σάββα σταμάτησε το σερί τίτλων της ομάδας της Πάφου, η οποία είχε κατακτήσει έξι σερί τίτλους που διεκδίκησε. Συγκεκριμένα είχε κάνει το τρεμπλ τόσο τη χρονιά 2024-25, όσο και τη σεζόν 2025-26.

Μάλιστα, η Ομόνοια έφθασε στην κατάκτηση κάνοντας ανατροπή, αφού ο Παφιακός είχε κερδίσει το πρώτο σετ με 25-16, ενώ στα υπόλοιπα οι πράσινοι επικράτησαν. Ισοφάρισαν κερδίζοντας το δεύτερο σετ με 25-19, ενώ μπήκαν μποστά νικώντας το συγκλονιστικό τρίτο σετ με 27-25. Στο τρίτο νίκησαν με 21-25.

Τα σετ: 25-16, 19-25, 25-27, 21-25