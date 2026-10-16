Επιστρέφει στη Βασιλεία o Τζόκοβιτς για πρώτη φορά μετά το 2011

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έλαβε (16/10) ειδική πρόσκληση (wildcard) για το τουρνουά Swiss Indoors στη Βασιλεία, εξασφαλίζοντας την πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση μετά το 2011.

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam επιδιώκει να κερδίσει μια θέση στα ATP Finals, καθώς και τον 103ο τίτλο της καριέρας του.

Ο 39χρονος Σέρβος, πρώην νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του US Open, γεγονός που συνιστά τον πιο πρόωρο αποκλεισμό του σε Grand Slam από το Australian Open του 2006.

Η απόφαση να προσθέσει τη Βασιλεία στο πρόγραμμά του αποτελεί έκπληξη, καθώς μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στη Σαγκάη, ο Τζόκοβιτς είχε δηλώσει ότι σκόπευε να αγωνιστεί μόνο στο Paris Masters (2-8 Νοεμβρίου) πριν από το τουρνουά που κλείνει τη σεζόν, τα ATP Finals.

Η Βασιλεία δίνει στον Τζόκοβιτς την ευκαιρία να ενισχύσει την προσπάθειά του για μια 17η συμμετοχή στα ATP Finals. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης «ATP Live Race to Turin» και χρειάζεται να τερματίσει εντός των πρώτων εννέα, δεδομένου ότι ο νούμερο 1 του κόσμου, Γιανίκ Σίνερ, θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο του 2026 λόγω ενός επίμονου τραυματισμού στο γόνατο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πραγματοποιήσει την τέταρτη εμφάνισή του στη Βασιλεία, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο το 2009, όταν κέρδισε στον τελικό τον σπουδαίο Ελβετό Ρότζερ Φέντερερ.

Θα συμμετάσχει σε ένα ισχυρό ταμπλό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Καναδό Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ και τους Αμερικανούς Μπεν Σέλτον και Τέιλορ Φριτς, στο τουρνουά κατηγορίας ATP 500 που διεξάγεται σε κλειστό γήπεδο από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.