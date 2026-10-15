Οι μεταδόσεις σήμερα Πέμπτη (15/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 15/10
ΡΙΚ 1
19:45 Τσέλιε - Ομόνοια
Cytavision 2
20:00 Φούτσαλ: Αραράτ - ΑΕΛ
Cytavision 3
19:45 Παναθηναϊκός - Μπόρατς
22:00 Αταλάντα - Πάφος FC
Cytavision 4
19:45 Λιόν - Κρίσταλ Πάλας
22:00 Μαρσέιγ - Ολυμπιακός
Cytavision 5
09:30 Τένις: ΑΤP 1000 - Shanghai
13:30 Τένις: ΑΤP 1000 - Shanghai
Cytavision 6
19:45 Λεζ Πόζναν
22:00 Ρεν - ΟΦΗ
Cytavision 7
19:45 Τόρενσε - Σάντερλαντ
22:00 Θέλτα Βίγκο - Γιουβέντους
Cytavision 8
19:45 Σάλτσμπουργκ - Μίλαν
22:00 Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατς
Novasports 4
20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι
Novasports 6
16:00 Tένις: WTA 1000 - Wuhan
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Bαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Novasports Prime
22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ - Βιλερμπάν