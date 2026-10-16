Μετά από φινάλε θρίλερ ο Απόλλωνας πήρε τη νίκη επί του Αχιλλέα

Με μια συναρπαστική αναμέτρηση άνοιξε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League.

Στην αίθουσα του Γυμνασίου Παλλουριώτισσας ο Απόλλωνας κέρδισε μετά από παράταση τον Αχιλλέα με 90-88 και αφού στο 40` οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 79-79.

Στο 20`, ο Αχιλλέας προηγήθηκε με 51-38, ενώ στο 31`, απέκτησε προβάδισμα 16 πόντων.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Στέφανος Ηλιάδης που σημείωσε 27 πόντους και αξιολογήθηκε με 31 βαθμούς.

Μετά το αρχικό 4-0 για τον Αχιλλέα, ο Απόλλωνας προσπέρασε με 7-5.

Γενικά ήταν μια 1η περίοδος όπου ο γρήγορος ρυθμός ήταν το κύριο στοιχείο και ενώ από πλευράς διακύμανσης.

Στο 7` οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +5, όταν το αποτέλεσμα πήγε στο 17-12, αλλά στα τελικά χρονικά σημεία, ο Απόλλωνας ήταν πιο εύστοχος και έτσι στο 10`, προηγήθηκε με 24-21.

Χάριν στις πρωτοβουλίες του νεαρού Κωνσταντίνου, ο Αχιλλέας κατέγραψε 8-0 σερί για να προσπεράσει με 29-24.

Στη συνέχεια το σερί του Αχιλλέα ανέβηκε στο 16-3 και έτσι στο 14`, προηγήθηκε με 37-27.

Στα επόμενα χρονικά σημεία ο Αχιλλέας (που γενικά ήταν εμφανώς καλύτερος κατά τη 2η περίοδο) συντήρησε ένα σταθερό προβάδισμα γύρω από το +10 και έτσι, με τη λήξη του ημιχρόνου προηγήθηκε με 51-38.

Στο +14 (52-38), πάντα για το γηπεδούχο ανέβηκε η διαφορά στις αρχές της 3ης περιόδου.

Στη συνέχεια ο Αχιλλέας συντηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα, με τον Απόλλωνα να προσπαθεί να αντιδράσει κυρίως από τη στιγμή που αντιμετώπιζε πρόβλημα απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων του.

Με τον Ayo να δίνει τις περισσότερες λύσεις για τους γηπεδούχους η διαφορά ανέβηκε ξανά στο +14 (63-49) παρότι νωρίτερα ο Απόλλωνας μείωσε στο -8 (57-49) ενώ στο 30`, ο Αχιλλέας προηγήθηκε με 67-55.

Στην αρχή της 4ης περιόδου ο Αχιλλέας προηγήθηκε με 71-55.

Στη συνέχεια ο Απόλλωνας κατάφερε να αντιδράσει και χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Ηλιάδη, μείωνε σταθερά τη διαφορά και έτσι λίγο μετά το 37`, το ύψος της μειώθηκε στους 5 πόντους (75-70), ενώ στο 38:32 η διαφορά έπεσε στο τρίποντο (79-76).

Στο 39:04 ο Απόλλωνας ισοφάρισε σε 79-79 και με αυτό το αποτέλεσμα έληξε η αναμέτρηση στο 40` και έτσι ο νικητής θα κρινόταν στην παράταση.

Στην αρχή ο Απόλλωνας προηγήθηκε με 82-80 και ενώ στη συνέχεια ο Αχιλλέας προσπέρασε με 84-83.

Στο 44:03 ο Αχιλλέας (τρίποντο Καραμπατάκη) προσπέρασε με 87-85 και αμέσως μετά ο Απόλλωνας προηγήθηκε εκ νέου (88-87 με τρίποντο του Ηλιάδη).

Με μια βολή του Bayless, ο Αχιλλέας ισοφάρισε σε 88-88 στο 44:44 και στο 44:58 ο Απόλλωνας έφθασε στη νίκη με βολές του Bostick, με 90-88.

Δεκάλεπτα: 21-24, 51-38, 67-55, 79-79. Παράταση: 88-90.

Αχιλλέας (Ευριπίδης Ανδρέου): Forest 13 (2), Everett 14 (1), Bayless 18 (2), Ayo 20 (1), Κωνσταντίνου 14 (2), Μιλίνκοβιτς, Καραμπατάκης 3 (1), Thomas 5, Γεωργιάδης 1.

Domus Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Watson 17 (2), Bostick 2 (2), Douglas 4 (1), Ηλιάδης 27 (5), Johnson 8 (2), Μαστορής, Σολωμού, Κουτούρης, Jones 8.