Στο Βέλγιο για την τελική μάχη τίτλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR ο Τζιωρτζής

Έχοντας ελπίδες για τον τίτλο στην κατηγορία OPEN και βλέψεις για την πρώτη τριάδα στην κατηγορία V8GP, o Bλαδίμηρος Τζιωρτζής βρίσκεται στο Βέλγιο, όπου το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίου, στην πίστα Circuit Zolder, θα γίνει η τελική και πιο κρίσιμη μάχη της φετινής σεζόν στο NASCAR EURO SERIES 2026.

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής μετά τα θετικά αποτελέσματα στους ημιτελικούς την πίστα Vallelunga στη Ρώμη, πετυχαίνοντας να ανεβεί για δεύτερη φορά σε βάθρο στην τρέχουσα σεζόν, παίρνοντας την 3η θέση στον πρώτο αγώνα της OPEN, διατηρήθηκε γερά στη διεκδίκηση της ψηλότερης θέσης.

Στην OPEN, ο Τζιωρτζής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 5η θέση της γενικής κατάταξης, ανάμεσα σε 30 οδηγούς και σε κοντινή απόσταση από τους πρωτοπόρους, ενώ στη V8GP είναι 9ος ανάμεσα σε 34 οδηγούς και ελπίζει σε άνοδο στην πρώτη τριάδα.

Οι τελικοί στην πίστα Circuit Zolder αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς όπως και στους ημιτελικούς, οι βαθμοί θα μετρήσουν διπλοί, γεγονός που αφήνει ανοικτά τα βαθμολογικά δεδομένα για την ολοκλήρωση των τελευταίων αγώνων της σεζόν.

«Παραμένουμε στη διεκδίκηση και πλέον όλα θα κριθούν στο Βέλγιο. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και γνωρίζουμε ότι κάθε βαθμός θα είναι καθοριστικός» αναφέρει ο οδηγός της SPEEDHOUSE και προσθέτει: «Θα δουλέψουμε μαζί με την ομάδα για να παρουσιαστούμε όσο πιο δυνατοί γίνεται και να ολοκληρώσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Τα προκριματικά στις δύο κατηγορίες για εξασφάλιση της θέσης στην εκκίνηση του πρώτου αγώνα θα γίνουν το πρωινό του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνουν οι αγώνες, πρώτα της V8GP και μετά της OPEN. Τo πρωί της Κυριακής (18/10) θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας της OPEN και το μεσημέρι αυτός της V8GP.

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses, το Sana Hiltonia και ENCY Software.