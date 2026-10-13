Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision 2
22:00 Βιγιαρεάλ - Νάπολι
Cytavision 3
19:45 Λανς - Σπόρτινγκ Λ.
22:00 Ατλέτικο Μ. - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision 4
19:45 Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας
22:00 Άρσεναλ - Λιλ
Cytavision 5
07:00 ATP 1000 - Σαγκάη
13:00 ATP 1000 - Σαγκάη
22:00 Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα
Cytavision 6
17:00 Βιγιαρεάλ - Νάπολι (Youth League)
22:00 Βίκινγκ - Μπάγερν
Cytavision 7
22:00 Ίντερ - Κλαμπ Μπριζ
Cytavision 8
15:00 Λειψία - Αϊντχόφεν (Youth League)
22:00 C.L: Η δράση της αγωνιστικής
Novasports 2
21:30 Μπασκόνια - Ντουμπάι
Novasports 3
21:00 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας
Novasports 4
20:00 Playmakers
21:30 Παρτίζαν - Παναθηναϊκός
Novasports 5
21:30 Αρμάνι - Ρεάλ Μ.
Novasports 6
16:00 Τένις: WTA 1000 2026
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Novasports Prime
19:00 Λιετκαμπέλις - ΠΑΟΚ
22:00 Βαλένθια - Ολυμπιακός
Novasports Start
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις Κάουνας