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Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/10)

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Cytavision 2

22:00 Βιγιαρεάλ - Νάπολι

Cytavision 3

19:45 Λανς - Σπόρτινγκ Λ.

22:00 Ατλέτικο Μ. - Μάντσεστερ Γ.

Cytavision 4

19:45 Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας

22:00 Άρσεναλ - Λιλ

Cytavision 5

07:00 ATP 1000 - Σαγκάη

13:00 ATP 1000 - Σαγκάη

22:00 Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα

Cytavision 6

17:00 Βιγιαρεάλ - Νάπολι (Youth League)

22:00 Βίκινγκ - Μπάγερν 

Cytavision 7

22:00 Ίντερ - Κλαμπ Μπριζ

Cytavision 8

15:00 Λειψία - Αϊντχόφεν (Youth League)

22:00 C.L: Η δράση της αγωνιστικής

Novasports 2

21:30 Μπασκόνια - Ντουμπάι 

Novasports 3

21:00 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας

Novasports 4

20:00 Playmakers 

21:30 Παρτίζαν - Παναθηναϊκός

Novasports 5

21:30 Αρμάνι - Ρεάλ Μ.

Novasports 6

16:00 Τένις: WTA 1000 2026

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Novasports Prime

19:00 Λιετκαμπέλις - ΠΑΟΚ

22:00 Βαλένθια - Ολυμπιακός

Novasports Start

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις Κάουνας 

Κατηγορίες

TV

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