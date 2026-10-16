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Έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού η Χάποελ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πάλεψε μέχρι τέλους όμως δεν απέφυγε την ήττα

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στη EuroLeague, καθώς γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με σκορ 81-91 για την 6η αγωνιστική.

Οι πράσινοι έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό, δυσκολεύτηκαν να βρουν σταθερότητα στην απόδοσή τους και, παρά τη μάχη που έδωσαν μέχρι το τέλος, δεν απέφυγαν την ήττα από μια ανώτερη αντίπαλο, η οποία εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες τους και πήρε το αποτέλεσμα στο Telekom Center, ανεβαίνοντας στο 4-2.

Κορυφαίος των νικητών με 17 πόντους ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι, ενώ 14 πόντους είχε ο Ελάιτζα Μπράιαντ και 13 ο Ντάνιελ Οτούρου. 9/20 τρίποντα είχαν οι φιλοξενούμενοι, που βρέθηκαν σε καλή επιθετική βραδιά. Από πλευράς του άστοχου Παναθηναϊκού (5/19 τρίποντα), 22 πόντους είχε ο Σιλβέν Φρανσίσκο και 12 ο Μπράνκου Μπάντιο.

Στην επόμενη (7η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Μπασκόνια (22/10, 21:15), ενώ η Χάποελ θα φιλοξενήσει στη Σόφια τη Βίρτους Μπολόνια (21/10, 19:00)

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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