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Πάει Λεμεσό για τη συνέχεια της σειράς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Eκστρατεία για διπλό στη Λεμεσό η Νέα Σαλαμίνα

H σειρά των παιχνιδιών της Νέας Σαλαμίνας, με επίδοξους μνηστήρες για μία θέση στο α' γκρουπ, συνεχίζεται απόψε (19:00) κόντρα στον Απόλλωνα στη Λεμεσό και το στάδιο «Αλφαμέγα». Οι ερυθρόλευκοι, παρά την καλή εμφάνιση στο ΓΣΠ την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, έχασαν τον βαθμό στο φινάλε (2-1).

Ήταν το δεύτερο παιχνίδι στην πορεία της ομάδας της Αμμοχώστου που χάθηκε λίγο πριν από το τελικό σφύριγμα, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, οπότε η ήττα, επίσης 2-1, ήλθε στις καθυστερήσεις (σ.σ. σημειώνεται ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο είχε χαθεί η νίκη και στο ματς της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό, φέρνοντας ισοπαλία 3-3).

Από εκεί και πέρα, το «γκρουπ» των αγώνων απέναντι στις ομάδες που ορέγονται μία θέση στα ψηλά περιλάμβανε και τις εντός έδρας αναμετρήσεις με την ΑΕΚ, στην οποίο ηττήθηκε (1-4), και την Ανόρθωση, την οποία κέρδισε με 3-0. Έτσι, απέναντι στους γαλάζιους επιζητεί να συνδυάσει αυτή τη φορά μία καλή εμφάνιση με το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Ο τεχνικός της Νέας Σαλαμίνας, Άνχελ Λόπεθ, δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κόνφε. Σχετικά με τον Κονατέ, αποφασίσθηκε ότι θα εκτίσει την ποινή τιμωρίας του λόγω καρτών στον αγώνα που ακολουθεί με την Πάφο FC.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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