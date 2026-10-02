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ΣΠΟΡ FM TV, η νέα πλατφόρμα είναι εδώ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

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ΣΠΟΡ FM TV, η ολοκαίνουρια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Μπαίνοντας -μέσω browser- στο www.sportfmtv.gr όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν, εντελώς δωρεάν, το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας, ζωντανά και ON DEMAND.

Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της.

Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μία νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές.

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ΣΠΟΡ FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Stoiximan GBL 2026-27.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της 1ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10

 15.00 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΟΚ

Κ.Γ «ΠΑΝ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου

Περιγραφή: Χαράλαμπος Σαραντινάκης

Ρεπορτάζ πάγκων: Σταύρος Σουντουλίδης - Αλέξανδρος Τσιριγώτης

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

 

16.00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η. HOTELS COLLECTION – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περιγραφή: Νίκος Σταματέλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Δημήτρης Παπαδήμας

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

 

16.00 ΑΕΚ – ΜΑΡΟΥΣΙ 

SUNEL ARENA

Περιγραφή: Χρήστος Ρομπόλης

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Τσίμπος – Γιώργος Ζαχαρίου 

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

 

17.00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson

ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Περιγραφή: Παναγιώτης Κεφαλάς

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Κώστας

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

 

17.30 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ – ΑΡΗΣ 

Ν.Κ.Γ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Βάλια Πηλιανίδη

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10

13.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORVIKOS ΦΑLCONS   

TELEKOM CENTER ATHENS – ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

Περιγραφή: Γιώργος Πετρίδης

Ρεπορτάζ πάγκων: Ηλίας Λαλιώτης – Ευτυχία Οικονομίδου

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

 

17.30 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

Περιγραφή: Παντελής Διαμαντόπουλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Θωμάς Μίχος  

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

 

 

 

 

 

 

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