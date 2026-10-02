Άνοιξε η συζήτηση για τα τηλεοπτικά στη λίγκα: «Αν δεν συμφωνήσουμε, θα το κάνουμε με όσους θέλουν»!

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 2/10 μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας που έχει συστήσει η Super League, με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ υπέρ των «μικρομεσαίων». Ένα θέμα που άνοιξε και προωθεί ο πρόεδρος της διοργανώτριας, Γιάννης Αλαφούζος.

Ακούστηκαν πολλές απόψεις που είχαν ενδιαφέρον και η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί την προσεχή Τρίτη. Είναι δε, πιθανό, στη επόμενη τηλεδιάσκεψη να μετάσχουν και εκπρόσωποι των συμβουλευτικών εταιριών PricewaterhouseCoopers και Deloitte.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνάντηση, προηγήθηκε επιστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός που εστίαζε σε τέσσερα σημεία: Συνολικά έσοδα, εμπορικότητα, μοντέλα κεντρικής διαχείρισης σε άλλες χώρες και κριτήρια διανομής των εσόδων σε άλλες χώρες.

Ο Γιάννης Αλαφούζος συμφώνησε με τα βασικά σημεία, ωστόσο οι ενστάσεις του αφορούν κυρίως το θέμα της εμπορικότητας: «Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούμε να μη λάβουμε υπ’ όψιν, λόγω της μεγάλης διαφοράς μικρών και μεγάλων. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στο κομμάτι της εμπορικότητας είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν εντάσεις και διαφωνίες, ιδίως μεταξύ των Big-4.

Ο πρόεδρος της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σημείωσε ότι «αν δεν προκύψει συμφωνία γενικής φύσεως, θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία με όσους θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της πρότασης», ενώ είπε και το εξής: «Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να βγάλουμε άκρη όλοι μας, θα κάνουμε έναν ενιαίο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε, 7-8 ομάδες, όσοι είμαστε»!

Εξάλλου, όταν ο Μηνάς Λυσάνδρου από την ΑΕΚ είπε ότι πρέπει να μελετηθεί το πώς θα αυξηθούν τα έσοδα συνολικά και όχι μόνο στο κομμάτι του τηλεοπτικού συμβολαίου, ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε: «Τα τηλεοπτικά και το στοίχημα είναι τα μοναδικά έσοδα που μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα. Το τριετές συμβόλαιο που τρέχει με τη Stoiximan ήταν μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του κ. Μαρινάκη, αλλά δημιουργεί μια συνθήκη που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, το να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών».

Ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης από τον Παναθηναϊκό, πρότεινε να ξεκινήσει άμεσα μια διαδικασία της λίγκας μαζί με την European League για να συγκεντρωθούν σύντομα τα στοιχεία που απαιτούνται, αφού με τις PwC/Deloitte ενδεχομένως να χαθεί χρόνος.

Ο Μηνάς Λυσάνδρου, εξάλλου, δήλωσε θετικός με την εμπλοκή της PwC και πρότεινε να σταλεί άμεσα ένα mail στη European League και στην Players Assocation, για να μελετηθεί το πώς μοιράζουν τα λεφτά οι άλλοι (στην Ευρώπη).

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, η Εύη Κουτσαυτάκη στάθηκε στην εμπορικότητα των ΠΑΕ, λέγοντας ότι είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο, που υπάρχει παντού στον κόσμο και λαμβάνεται υπ’ όψιν σε όλα τα μοντέλα.

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε η Μαρία Γκοντσάρεβα που σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, αλλά θέλει να έχει ξεκάθαρη οπτική της διαδικασίας και του σκεπτικού που θα ακολουθηθούν.

Τέλος, η Κάτια Κοξένογλου από πλευράς Ατρομήτου, έθεσε το θέμα της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ΠΑΕ, στη λογική πως τα έξοδα (πχ VAR, Goal Line Technology κ.α.) επιμερίζονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά την ίδια στιγμή τα έσοδα των μικρών δεν αυξάνονται, εν αντιθέσει με εκείνα των μεγάλων.