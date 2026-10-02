Φιλικό... καμπανάκι για Ομόνοια, άσφαιρη απέναντι στον Ολυμπιακό - ΦΩΤΟ

Την ήττα με 1-0 γνώρισε σε φιλικό... εγρήγορσης η Ομόνοια από τον Ολυμπιακό στο «Ηλίας Πούλλος». Σε μία αναμέτρηση στην οποία ο Χένινγκ Μπεργκ χρησιμοποίησε στην αρχική ενδεκάδα, παίκτες που λογίζονται βασικοί.

Φυσικά, απουσιάζουν και αρκετοί λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες. Συγκεκριμένα με την Εθνική Κύπρου είναι οι Κακουλλής, Ανδρέου, Χρίστου και Φαμπιάνο, με αυτή της Ρουμανίας ο Φλορίν Τανάσε, στην Εθνική Σλοβενίας κλήθηκε ο Γιούρε Μπάλκοβετς, ο Λιούμπομιρ Σάτκα είναι με την Εθνικ;h Σλοβακίας ενώ στην κλήση της Αϊτής βρίσκεται ο Κέβιν Ντουβέρν.

Η Ομόνοια έχασε αρκετές ευκαιρίες τόσο για να προηγηθεί, με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Μαγιαμπέλα (15΄), το οποίο κέρδισε ο Ντιονί, όσο και για να ισοφαρίσει το γκολ του Σάντσο (22΄), ενώ είχε και δοκάρι. Όμως έμεινε άσφαιρη και... ήχησε ένα φιλικό καμπανάκι, λίγες μέρες πριν την επιστροφή σε επίσημα ματς, σε Κύπρο και Ευρώπη.

Η αρχική ενδεκάδα αποτελείτο από τους: Καμίνσκι, Νεγκό, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μάριτς, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Ακιντόλα, Καζακαίο, Ντιονί.

Στο 61΄ πέρασε ως αλλαγή ο Μιχαήλ κάτω από τα δοκάρια, ο Βίκτωρος έκανε ανεπίσημο ντεμπούτο στο ίδιο λεπτό, ενώ αγωνίστηκαν επίσης οι Χριστοφόρου και Μαυρουδής. Λίγο πιο μετά, κοντά στο 80΄ πέρασαν ως αλλαγή οι Θ. Παναγιώτου και Χριστοδούλου.





