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Στο Μπουένος Άιρες ο Μέσι για το «αντίο» του στη διεθνή σκηνή

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αργεντινή στο... πόδι.

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε σήμερα (2/10) στην Αργεντινή συνοδευόμενος από ολόκληρη την οικογένειά του, για να αποχαιρετήσει επίσημα την εθνική ομάδα.

Ο διάσημος επιθετικός της ΄Ιντερ Μαϊάμι, ετοιμάζεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε έναν ειδικό αγώνα εναντίον του Μπενίν, στο στάδιο «Μονουμεντάλ», προγραμματισμένος να διεξαχθεί 02:00 ώρα Ελλάδας στις 7 Οκτωβρίου, στο Μπουένος Άιρες.

Νωρίτερα, η εθνική ομάδα της Αργεντινής θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στις 3 Οκτωβρίου, στις 03:00, επίσης στην πρωτεύουσα της Αργεντινής -- έναν αγώνα στον οποίο δεν θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στην Αργεντινή με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της εμφατικής νίκης με 5-0 επί της Ζάμπια -- έναν αγώνα στον οποίο ο Μέσι σκόραρε.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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