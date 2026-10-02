Μάντσεστερ Σίτι: «Ο σύλλογος είναι αθώος»

Στην αντεπίθεση περνά η Μάντσεστερ Σίτι, με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Όπως γνωστοποίησε το κλαμπ, έχει κατατεθεί έφεση για την απόφαση ενοχής της για πολλαπλές παραβιάσεις το διάστημα 2009-2018.

Όπως ανακοίνωσαν οι «σίτιζενς», η ολοκληρωμένη έφεση κατατέθηκε στις 19:00 της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026, με την ομάδα του Μάντσεστερ να αμφισβητεί ευθέως τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης επιτροπής.

«Η σταθερή θέση του συλλόγου είναι ότι, για πολλαπλούς λόγους, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά και δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.Ο σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που διατύπωσε η Premier League και υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζει όλες τις θέσεις μας σχετικά με την υπόθεση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.