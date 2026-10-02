Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Κυπέλλου
ΓΗΠΕΔΟ
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«Σερβίρισμα» σε πέντε δόσεις.
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α' - Β' Κατηγορίας.
Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή τη φάση οι αγώνες είναι μονοί.
Τετάρτη 14.10.2026
18:00 Σπάρτακος Κιτίου - Krasava ΕΝΥ (Στάδιο «Αμμόχωστος - Επιστροφή»)
19:00 Άρης - Εθνικός Άχνας
20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Τετάρτη 21.10.2026
18:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (Στάδιο «Αμμόχωστος - Επιστροφή»)
19:00 ΑΕΚ - Ακρίτας Χλώρακας
Τετάρτη 28.10.2026
17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου
18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας
Τρίτη 03.11.2026
18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου
Τετάρτη 04.11.2026
18:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ερμής Αραδίππου
18:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Ολυμπιακός
Οι τιμές εισιτηρίων για τους αγώνες έχουν καθοριστεί ως εξής:
Γενική είσοδος 20 ευρώ, μαθητικό εισιτήριο 10 ευρώ και παιδικό εισιτήριο 5 ευρώ.