Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Κυπέλλου

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α' - Β' Κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή τη φάση οι αγώνες είναι μονοί.

Τετάρτη 14.10.2026

18:00 Σπάρτακος Κιτίου - Krasava ΕΝΥ (Στάδιο «Αμμόχωστος - Επιστροφή»)

19:00 Άρης - Εθνικός Άχνας

20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Τετάρτη 21.10.2026

18:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (Στάδιο «Αμμόχωστος - Επιστροφή»)

19:00 ΑΕΚ - Ακρίτας Χλώρακας

Τετάρτη 28.10.2026

17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου

18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας

Τρίτη 03.11.2026

18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου

Τετάρτη 04.11.2026

18:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ερμής Αραδίππου

18:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Ολυμπιακός

Οι τιμές εισιτηρίων για τους αγώνες έχουν καθοριστεί ως εξής:

Γενική είσοδος 20 ευρώ, μαθητικό εισιτήριο 10 ευρώ και παιδικό εισιτήριο 5 ευρώ.