Ανόρθωση – Freedom24: Σε φάση υλοποίησης η ανάπτυξη της ακαδημίας

Η Ανόρθωση, η Freedom24 και η Freedom QJ League προχωρούν στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ακαδημία του συλλόγου, με έμφαση στη διεθνή τεχνογνωσία, τις σύγχρονες τεχνολογίες, την ποδοσφαιρική ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία νέων αγωνιστικών εμπειριών για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Η πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου της Freedom QJ League, Rokhus Shokh, και της αντιπροσωπείας της διοργάνωσης σηματοδότησε τη μετάβαση της στρατηγικής συνεργασίας της Ανόρθωσης με τη Freedom24 στο επόμενο, πρακτικό της στάδιο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με τη διοίκηση του συλλόγου, τη διεύθυνση της ακαδημίας και το προπονητικό επιτελείο.

Η Freedom QJ League παρουσίασε το μοντέλο ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών που εφαρμόζεται σήμερα στο Καζακστάν, καθώς και πρακτικές που αφορούν την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων, την αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών και τις διεθνείς αγωνιστικές παραστάσεις.Τα τρία μέρη συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στην κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Βασική αρχή του προγράμματος είναι η υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και η προσαρμογή τους στις ανάγκες, τη φιλοσοφία και την ποδοσφαιρική ταυτότητα της Ανόρθωσης. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους τομείς, μεταξύ των οποίων η χρήση προηγμένων συστημάτων ανάλυσης βίντεο και δεδομένων, η εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για το προπονητικό επιτελείο, η συνεχής μεταφορά τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση προπονητών, καθώς και η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις ομάδες υποδομής του Συλλόγου να αγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην απόκτηση διεθνούς αγωνιστικής εμπειρίας από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, μέσω της συμμετοχής τους σε τουρνουά και πρωτοβουλίες που θα τους δώσουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν με τις ακαδημίες μεγάλων συλλόγων του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο αγωνιστικός στόχος είναι σαφής: η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης, που θα στηρίζει ουσιαστικά την εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και θα διαμορφώσει μια πιο στέρεη διαδρομή από την Ακαδημία προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και, πάνω απ’ όλα, προς την πρώτη ομάδα της Ανόρθωσης.

Εκτελεστικός Διευθυντής της Ανόρθωσης«Η συνεργασία με τη Freedom24 σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε να υπερβαίνει τα όρια μιας παραδοσιακής χορηγίας. Η Ακαδημία αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της συνεργασίας και πλέον περνάμε από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην υλοποίηση. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών και των προπονητών μας, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, προηγμένη ανάλυση δεδομένων και περισσότερες διεθνείς αγωνιστικές παραστάσεις.»

Rokhus Shokh, Πρόεδρος της Freedom QJ League«Η Ανόρθωση διαθέτει ισχυρή ποδοσφαιρική κουλτούρα, γερά θεμέλια και ξεκάθαρη φιλοδοξία για την ανάπτυξη της Ακαδημίας της. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει, προσαρμόζοντάς τες στις ιδιαίτερες ανάγκες της Ανόρθωσης. Το επόμενο βήμα είναι να μετουσιώσουμε αυτή τη συνεργασία σε συγκεκριμένες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα.»Η Freedom24, ως στρατηγικός συνεργάτης της Ανόρθωσης στην ανάπτυξη της Ακαδημίας, ενισχύει την πρόσβαση του Συλλόγου σε διεθνή τεχνογνωσία, τεχνολογία και νέες ευκαιρίες εξέλιξης.Μόλις οριστικοποιηθεί το κοινό πρόγραμμα, οι επιμέρους πρωτοβουλίες του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του θα παρουσιάζονται σταδιακά.Η συνεργασία περνά πλέον από τον σχεδιασμό στη δράση, με σαφή κατεύθυνση: μια ισχυρότερη Ακαδημία, καλύτερες συνθήκες εξέλιξης και πιο απτές ευκαιρίες για τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών της Ανόρθωσης.



