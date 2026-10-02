Οι μεταδόσεις σήμερα (2/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 2/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΡΙΚ
19:00 Κύπρος – Αρμενία
Novasports 3
21:00 Μπάσκετ: Μπάγερν - Παρτίζαν
Novasports 4
20:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα
Novasports 5
20:45 Τένις: Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι
Novasports 6
14:00 Τένις: WTA 1000 Beijing
21:00 Τένις: Βιλερμπάν - Βαλένθια
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Αρμάνι