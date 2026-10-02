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Οι μεταδόσεις σήμερα (2/10)

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 2/10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΡΙΚ

19:00 Κύπρος – Αρμενία

Novasports 3

21:00 Μπάσκετ: Μπάγερν - Παρτίζαν

Novasports 4

20:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα

Novasports 5

20:45 Τένις: Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι

Novasports 6

14:00 Τένις: WTA 1000 Beijing

21:00 Τένις: Βιλερμπάν - Βαλένθια

Novasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Novasports Start

21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Αρμάνι 

Κατηγορίες

TV

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