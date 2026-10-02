Η αρχηγική ομιλία Παυλίδη πριν την Ολλανδία: «Έχουμε μέταλλο, να δείξουμε τι ομάδα είμαστε»

Όπως και πριν το ματς με την Γερμανία, ο Βαγγέλης Παυλίδης μάζεψε πριν τη σέντρα του αγώνα με την Ολλανδία τους συμπαίκτες του στην Εθνική και έβγαλε μια αρχηγική ομιλία. Και τα λόγια του έπιασαν τόπο, καθώς η ελληνική ομάδα έκανε εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε μια ανάσα από μια ακόμη σπουδαία νίκη, αλλά ισοφαρίστηκε από τους «οράνιε» στο 89'.

«Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά κάναμε δύο σημαντικές νίκες αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε σήμερα, να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Μέταλλο έχουμε. Συγκεντρωμένοι, πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζονται αυτά τα παιχνίδια. Πάμε όλοι μαζί», ήταν τα λόγια του φορ της Μπενφίκα πριν την πρώτη μάχη της Τούμπας.