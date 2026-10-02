ΒΙΝΤΕΟ/Σχίζας: «Αυτό το σωματείο δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς»

Ανάρτηση από το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, με σημαντικές τοποθετήσεις του προέδρου Κώστα Σχίζα. Αναλυτικά τα όσα αναφέρονται στην ανάρτηση:

«Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΠΟΕΛ Κώστας Σχίζας απευθύνεται για πρώτη φορά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο και σε μια ιστορική χρονιά για ολόκληρο τον Σύλλογο.

Στα 100 χρόνια ΑΠΟΕΛ, η ευθύνη είναι μεγάλη: να διαφυλάξουμε τον ΑΠΟΕΛ που παραλάβαμε και να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ακόμη πιο δυνατό.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έχει καθοριστικό ρόλο. Με την αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας, στηρίζουμε έμπρακτα τις ομάδες και τα τμήματα του Σωματείου μας».