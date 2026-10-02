Η Πορτογαλική ομοσπονδία θα κάνει προσπάθεια... συμφιλίωσης με τον Κριστιάνο

Στοΐκοβιτς Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας έχει γίνει... talk of the town τις τελευταίες ημέρες. Και όχι άδικα.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ομάδας ανακοίνωσε την απόφαση του μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια είδηση που έσκασε σαν «βόμβα» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η αιτία πίσω από την απόφαση του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, με τον ίδιο να αναφέρει ότι θα μιλήσει όταν έρθει η ώρα. Εικασίες φυσικά έχουν γίνει, με αρκετούς να θεωρούν ότι υπήρξε σύγκρουση με τον προπονητή του, Ζόρζε Ζεσούς και άλλους να πιστεύουν ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από την επιλογή του CR7.

Σύμφωνα με τη Marca, η ομοσπονδία της Πορτογαλίας, θέλοντας να επαναφέρει την τάξη, να λύσει το ζήτημα, αλλά και να βοηθήσει την εθνική ομάδα να επικεντρωθεί μονάχα στις αγωνιστικές τις υποχρεώσεις, έχει αποφασίσει να... συμφιλιωθεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο στόχος της είναι να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση εφ' όλης της ύλης με τον 41χρονο σούπερ σταρ, προκειμένου να αναλυθούν τα αίτια της απόφασης του και να εξομαλυνθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών. Το τελευταίο που θα ήθελαν οι Πορτογάλοι, είναι να τελειώσει έτσι άδοξα η καριέρα του Κριστιάνο με την Εθνική.

Με βάση τα όσα έχει πετύχει με το εθνόσημο, τους τίτλοι, τα γκολ, τα ρεκόρ και την αφοσίωση του, ακόμα και μέχρι αυτή την ηλικία. η ομοσπονδία της Πορτογαλίας θεωρεί ότι του αξίζει ένα τέλος με σεβασμό και αξιοπρέπεια από την εθνική ομάδα, το οποίο θα αποτελεί και δική του απόφαση, όποτε και αν έρθει.

Αναμφίβολα, σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση, έπαιξε και το γεγονός ότι οι αντιδράσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των Πορτογάλων ήταν έντονες, παίρνοντας ξεκάθαρα το μέρος του Ρονάλντο.

Ως εκ τούτου, η ομοσπονδία αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να κάνει ότι μπορεί για να λύσει το ζήτημα.

athletiko.gr