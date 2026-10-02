Κύπρος από... ατσάλι! Υπέταξε την Αρμενία και «πέταξε» στη 2η θέση!

Τη χαρά της νίκης με 2-0 γεύτηκε η Εθνική Κύπρου απέναντι στην Αρμενία στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β' ομίλου της Γ' Κατηγορίας του Nations League. Με τους τρεις βαθμούς που πήρε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «πέταξε» στη δεύτερη θέση και άφησε στην 3η τους Αρμένιους. Πλέον, με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει τη Δευτέρα τη Λετονία στο ΓΣΠ (19:00) έχει την ευκαιρία να αυξήσει περισσότερο τις πιθανότητες της για να τερματίσει δεύτερη στον όμιλο.

Η Εθνική μας ήταν αρκετά καλή στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη με γκολ των Κονομή (19’) και Κακουλλή (31’). Στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι δυσκόλεψαν νωρίς τα πράγματα με την αποβολή του Πηλέα (52’), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκλεισε τους χώρους προς την εστία του Φαμπιάνο, ο οποίος δήλωσε παρών όσες φορές χρειάστηκε.

«Ευχαριστώ» στα δώρα

Από το πρώτο λεπτό η Εθνική Κύπρου έδειξε επιθετικές διαθέσεις και αποφασισμένη να φτάσει στο γκολ! Αφού προειδοποίησε σε δύο περιπτώσεις με τον Έντουαρντς (1’, 18’), προηγήθηκε στο 19’ με κοντινό πλασέ του Κονομή, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα μετά από εκτέλεση κόρνερ και σκόραρε το πρώτο του γκολ με τον εθνόσημο. Η Εθνική μας συνέχισε να είναι επικίνδυνη κυρίως με μπαλιές πίσω από την άμυνα των Αρμενίων. Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 31’ από νέο λάθος των φιλοξενουμένων, με τον Πίττα να το εκμεταλλεύεται και να δίνει ασίστ στον Κακουλλή, ο οποίος με ωραίο σουτ από πλάγια διπλασίασε τα γκολ για την Εθνική μας. Η Αρμενία… πανικόβαλε την εστία του Φαμπιάνο στο 36’ με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα να κάνει σωτήρια απόκρουση και τον Παναγιώτου να σώζει στη γραμμή.

Θωράκιση και Φαμπιάνο

Με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου (52’), ο Απόστολος Μάντζιος αναγκάστηκε να αλλάξει τα πλάνα του λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας στον Πηλέα για πάτημα σε αντίπαλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αναγκαστεί να οπισθοχωρήσει και να μην μπορεί να κυκλοφορήσει μπάλα. Από την άλλη πλευρά, παρά το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, οι Αρμένιοι δεν δημιούργησαν πολλές φάσεις, αλλά και όσες φορές το έκαναν ο Φαμπιάνο ήταν εξαιρετικός και σταθερός. Με τις αλλαγές του ο Μάντζιος κατάφερε σταδιακά να περιορίσει ακόμη περισσότερο τους φιλοξενούμενους με αποτέλεσμα η Εθνική μας στο τέλος να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη.

Στη βαθμολογία μετά από τρεις αγώνες, το Μαυροβούνιο έχει 9 βαθμούς, η Κύπρος 4, η Αρμενία 3 και η Λετονία από 1.











Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Άρχισε το παιχνίδι.

Τέλος αγώνα.

80' Σουτ από τον Ναλμπαντιάν, αποκρούει σε κόρνερ ο Φαμπιάνο.

73' Σουτ από τον Πίττα, ο Μπεγκλαριάν μπλοκάρει εύκολα.

64' Σουτ από τον Κριγκοριάν, δύσκολη απόκρουση από τον Φαμπιάνο.

58' Σουτ μέσα από την περιοχή από τον Κριγκοριάν, η μπάλα έξω.

52' Άσχημη εξέλιξη για την Εθνική Κύπρου, που μένει με δέκα παίκτες λόγω απευθείας κόκκινης κάρτα στον Πηλέα, ο οποίος τιμωρήθηκε αρχικά με κίτρινη αλλά μετά από εξέαση της φάσης από τον VAR, άλλαξε η απόφαση. Ο Πηλέας τιμωρήθηκε για πάτημα στον αντίπαλο.

-Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

-Tέλος πρώτου ημιχρόνου.

41' Εξαιρετική ατομική ενέργεια από τον Λοΐζου, ο οποίος έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

36' Διπλή ευκαιρία για την Αρμενία, με τον Νικόλα Παναγιώτου να δώζει πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα και έπειτα το ίδιο να κάνει και ο Φαμπιάνο.

31' ΓΚΟΛ, 2-0 η Εθνική μας! Κι άλλο γκολ για την Εθνική μας με τον Κακουλλή! Ο Πίττας εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το λάθος της άμυνας, μπήκε μέσα στην περιοχή, έδωσε πάσα στον Κακουλλή, ο οποίος από πλάγια θέση σκοράρει.

19' ΓΚΟΛ για την Εθνική μας (1-0)! Εκτέλεση κόρνερ από τον Έντουαρντς, η μπάλα ξεφεύγει από τον τερματοφύλακα, με τον Κονομή να καραδοκεί και από κοντά να ανοίγει το σκορ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

18' Ωραία ατομική προσπάθεια από τον Έντουαρντς, η μπάλα κοντράρει και πάει κόρνερ.

16' Σουτ από τον Μανβελιάν, η μπάλα έξω.

1' Καλημέρα με ευκαιρία για την Εθνική Κύπρου, με τον Έντουαρντς να κάνει το σουτ και τον Μπεγκλαριάν να σώζει.

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Πηλέας, Κονομής, Παναγιώτου, Κυπριανού, Ανδρέου, Κάστανος (84' Αρτυματάς), Λοΐζου (69΄ Τζιωνής), Έντουαρντς (69΄' Νεοφύτου), Κακουλλής (55' Μαλεκκίδης), Πίττας (84' Γεωργίου).

ΑΡΜΕΝΙΑ: Μπεγκλαριάν, Σιμονιάν (63' Ίβου), Πιλογιάν, Αρουτιουνιάν, Τικνιζιάν, Μπαντικιάν (48' Τερτεριάν), Χοβχανισιάν, Σπερτσιάν, Μανβελιάν (78' Χονχανισιάν), Σεβικιάν (46' Κριγκοριάν), Μιρανιάν (63′ Ναλμπαντιάν).

ΣΚΟΡΕΡ: 19' Κονομής, 31'' Κακουλλής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26' Σεβικιάν, 38' Μπαντικιάν

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 52' Πηλέας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μοχάμαντ Αλ Εμάρα

Α Βοηθός: Τούρκα Βάλιακα

Β’ Βοηθός: Μίκα Λάμπου

4ος Διαιτητής: Πέιμαν Σιμάνι

VAR: Πάβελ Μάλετς