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Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.

Cytavision Sports 6

10:00 Τένις: ΑΤΡ 500 - Τokyo

Cablenet Sports 1

19:45 C.L (γ): Χάκεν - Γιουβέντους

Cablenet Sports 2

19:45 C.L (γ): Ρόμα - Μπαρτσελόνα

22:00 C.L (γ): Λιόν - Τσέλσι

Cablenet Sports 3

19:45 C.L (γ): Παρί FC - Άρσεναλ

22:00 C.L (γ): Μπενφίκα - Μπάγερν

Νovasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

Νovasports 2

21:30 Μπάσκετ: Μπούργκος - Τσεντεβίτα

Νovasports 3

19:30 Μπάσκετ: Λιετκαμπέλις - Μπόσνα

Νovasports 4

19:30 Μπάσκετ: ΠΑΟΚ - Μανρέσα

Νovasports 5

17:00 Μπάσκετ (γ): Μέχελεν - Μπράγκα

20:00 Μπάσκετ (γ): Αθηναϊκός - Ραπίντ

Νovasports Start

21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Μπεσίκτας

Κατηγορίες

TV

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