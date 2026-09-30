Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision Sports 6
10:00 Τένις: ΑΤΡ 500 - Τokyo
Cablenet Sports 1
19:45 C.L (γ): Χάκεν - Γιουβέντους
Cablenet Sports 2
19:45 C.L (γ): Ρόμα - Μπαρτσελόνα
22:00 C.L (γ): Λιόν - Τσέλσι
Cablenet Sports 3
19:45 C.L (γ): Παρί FC - Άρσεναλ
22:00 C.L (γ): Μπενφίκα - Μπάγερν
Νovasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν
Νovasports 2
21:30 Μπάσκετ: Μπούργκος - Τσεντεβίτα
Νovasports 3
19:30 Μπάσκετ: Λιετκαμπέλις - Μπόσνα
Νovasports 4
19:30 Μπάσκετ: ΠΑΟΚ - Μανρέσα
Νovasports 5
17:00 Μπάσκετ (γ): Μέχελεν - Μπράγκα
20:00 Μπάσκετ (γ): Αθηναϊκός - Ραπίντ
Νovasports Start
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Μπεσίκτας