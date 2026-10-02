Τα... σάρωσε όλα τα βραβεία της Premier League για τον μήνα Σεπτέμβριο η Μπράιτον!

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποίησε η Μπράιτον τον περασμένο μήνα στην Premier League, αποτυπώθηκαν και στα βραβεία του πρωταθλήματος!

Οι «γλάροι» τα... σάρωσαν όλα στα μηνιαία βραβεία της Premier, καθώς τα τρία εκ των τεσσάρων τροπαίων κατέκτησαν στην ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα!

Συγκεκριμένα, ο Φάμπιαν Χούρτζελερ αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής του μήνα, οδηγώντας την ομάδα του σε δύο νίκες και μία ισοπαλία.

Παράλληλα, ο Λιούις Ντανκ κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο γκολ του Σεπτεμβρίου, χάρη στο υπέροχο τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Κόβεντρι. Τέλος, ο Πασκάλ Γκρος αναδείχθηκε παίκτης του μήνα της Premier League.