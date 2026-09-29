Οι μεταδόσεις σήμερα Τρίτη (29/9)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 29/9
Cytavision Sports 3
19:00 Φινλανδία - Λευκορωσία
21:45 Τσεχία - Αγγλία
Cytavision Sports 4
21:45 Ισπανία - Κροατία
Cytavision Sports 5
14:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Chengdu
Cytavision Sports 6
14:30 Τένις: ΑΤΡ 250 - Hangzhou
21:45 Σκωτία - Ελβετία
Νovasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός
Νovasports 2
21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Χάποελ
Νovasports 3
21:30 Μπάσκετ: Bαλένθια - Μπασκόνια
Νovasports 4
21:00 Μπάσκετ: Λε Μανς - Άρης
Νovasports 5
17:00 Μπάσκετ (γ): Μπράγκα - Αθηναϊκός
20:00 Μπάσκετ: Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Παρτιζάν
Νovasports 6
21:00 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν
Νovasports Start
19:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα
Νovasports extra4
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Βίρτους