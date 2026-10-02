Οι έντεκα του Μάντζιου απέναντι στην Αρμενία - Πρώτη φορά με δίδυμο στην επίθεση

Ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου Απόστολος Μάντζιος επέλεξε την ακόλουθη ενδεκάδα για το σημερινό αγώνα με την Αρμενία: Φαμπιάνο, Πηλέας, Κονομής, Παναγιώτου, Κυπριανού, Ανδρέου, Κάστανος, Λοΐζου, Έντουαρντς, Κακουλλής, Πίττας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, όπου η Εθνική παρατάχθηκε με έναν επιθετικό, σήμερα α Ελλαδίτης προπονητής επιλέγει να ξεκινήσει με τους Κακουλλή και Πίττα.