Μόνο με πιτσιρίκια στις εξέδρες το ματς της Κροατίας με την Αγγλία στη Ριέκα

Οι Κροάτες είναι τιμωρημένοι για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Αγγλία, ωστόσο, συγκεκριμένα «παράθυρα» στους κανονισμούς ενδεχομένως να επιτρέψουν σε περίπου 6.000 άτομα να βρίσκονται στις κερκίδες.

Η ποινή που επιβαρύνει τους γηπεδούχους της Σαββατιάτικης αναμέτρησης προέρχεται από τον Μάρτιο του 2025 και το ματς με τη Γαλλία για τα προημιτελικά του Nations League, όπου οπαδοί έκαναν ναζιστικούς χαιρετισμούς και άναψαν πυρσούς στις εξέδρες.

Η Αγγλία δεν θα έχει κάποια εχθρική ατμόσφαιρα ν’ αντιμετωπίσει στη Ριέκα, αφού οι περισσότεροι παρόντες αναμένεται να είναι παιδιά κάτω των 14 ετών, επομένως θα προμηθευτούν τα σχολεία με αρκετές προσκλήσεις και εισιτήρια.