Μετά την παρέλαση, μπόλικη δράση σε πολλά μέτωπα - Το τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (01/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Το ποδόσφαιρο έχει την... τιμητική του αλλά υπάρχει και μπόλικο μπάσκετ αλλά και τένις.
Cytavision 2
19:00 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ
Cytavision 3
21:45 Ελλάδα - Ολλανδία
Cytavision 4
19:00 Αζερμπαϊτζάν - Λιχτενστάιν
21:45 Γερμανία - Σερβία
Cytavision 5
14:00 Τένις: ATP 500 - Βeining
Cytavision 6
17:00 Rally Sardegna
21:45 Δανία - Πορτογαλία
Cytavision 7
15:00 74η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Cytavision 8
10:00 Τένις: ATP 500 - Tokyo
20:00 Μπάσκετ: ΑΕΚ - ΑΕΛ
Νοvasports 4
19:00 Μπάσκετ: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας
Νοvasports 5
21:00 Μπάσκετ: Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
Νοvasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Bίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός
Cablenet Sports 2
19:45 C.L Γυναικών: Αούστρια Βιέννης - Ίντερ
22:00 C.L Γυναικών: Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ
Cablenet Sports 3
19:45 C.L Γυναικών: Κέγκε - Σερβέτ
22:00 C.L Γυναικών: Παρί – Λέουβεν