Απόλλων, κλήση και τώρα... ΓΚΟΛ! Το τρελό όνειρο του Κονομή συνεχίζεται στο ΓΣΠ!

Πρώτα πήρε τη μεγάλη μεταγραφή για τον Απόλλωνα. Έπειτα ήρθε η πρώτη κλήση στην Εθνική Κύπρου και τώρα πετυχαίνει το «παρθενικό» του γκολ με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο λόγος για τον Λεωνίδα Κονομή, ο οποίος στο παιχνίδι με την Αρμενία στο ΓΣΠ, για την 3η αγωνιστική του Nations League, σκόραρε στο 19ο λεπτό και έβαλε σε θέση οδηγού την Εθνική μας.

Ο 25χρονος άσος του Απόλλωνα αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας της Εθνικής μας. Στη φάση του γκολ προωθήθηκε και εκμεταλλεύθηκε με το καλύτερο τρόπο το λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα, σκοράροντας με κοντινό πλασέ.