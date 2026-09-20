Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (20/09)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ2
11:00 Tένις - David Cup
Cytavision Sports 1
19:00 Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision Sports 2
16:00 Λιντς - Κρίσταλ Πάλας
19:00 Άρης - Καρμιώτισσα
Cytavision Sports 3
16:00 Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ
18:30 Φούλαμ - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision Sports 4
13:30 Φιορεντίνα - Νάπολι
16:00 Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ
19:00 Γιουβέντους - Αταλάντα
21:45 Μίλαν - Λέτσε
Cytavision Sports 5
18:00 Βόλος - ΑΕΚ
21:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Cytavision Sports 6
12:00 Moto GP - Race 2
15:00 Moto GP - Aγώνας
17:15 Ατλέτικο - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Βαλένθια - Σοσιεδάδ
Cytavision Sports 7
16:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Πόρτο - Μπενφίκα
Cytavision Sports 8
14:00 Power Drift Championsip
20:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός
Cablenet Sports 1
16:00 Οσέρ - Μπρεστ
18:15 Nις - Λιλ
21:45 Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν
Cablenet Sports 3
13:15 Φέγενορντ - Ουτρέχτη
15:30 Αϊντχόφεν - Τβέντε
Novasports Prime
19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός
Novasports 2
17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
20:30 Πάντεμπορν - Χόφενχαϊμ
Novasports 3
14:30 Ανόβερο - Μπόχουμ
18:30 Σάλκε - Έλβερσμπεργκ
Novasports Start
16:30 Λεβερκούζεν - Λειψία
21:30 Τένις: WTA 250 - Sao Paulo