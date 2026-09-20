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Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (20/09)

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΡΙΚ2

11:00 Tένις - David Cup

Cytavision Sports 1

19:00 Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα

Cytavision Sports 2

16:00 Λιντς - Κρίσταλ Πάλας

19:00 Άρης - Καρμιώτισσα

Cytavision Sports 3

16:00 Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ

18:30 Φούλαμ - Μάντσεστερ Γ.

Cytavision Sports 4

13:30 Φιορεντίνα - Νάπολι

16:00 Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ

19:00 Γιουβέντους - Αταλάντα

21:45 Μίλαν - Λέτσε

Cytavision Sports 5

18:00 Βόλος - ΑΕΚ

21:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Cytavision Sports 6

12:00 Moto GP - Race 2

15:00 Moto GP - Aγώνας

17:15 Ατλέτικο - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Βαλένθια - Σοσιεδάδ

Cytavision Sports 7

16:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:30 Πόρτο - Μπενφίκα

Cytavision Sports 8

14:00 Power Drift Championsip

20:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός

Cablenet Sports 1

16:00 Οσέρ - Μπρεστ

18:15 Nις - Λιλ

21:45 Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν

Cablenet Sports 3

13:15 Φέγενορντ - Ουτρέχτη

15:30 Αϊντχόφεν - Τβέντε

Novasports Prime

19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός

Novasports 2

17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

20:30 Πάντεμπορν - Χόφενχαϊμ

Novasports 3

14:30 Ανόβερο - Μπόχουμ

18:30 Σάλκε - Έλβερσμπεργκ

Novasports Start

16:30 Λεβερκούζεν - Λειψία

21:30 Τένις: WTA 250 - Sao Paulo

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