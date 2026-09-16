Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Τετάρτης (16/09)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ 1
19:45 Ομόνοια – Θέλτα
Cytavision Sports 2
22:00 Μίλαν – Μπενφίκα
Cytavision Sports 3
17:45 Αραράτ – Σπάρτα Πράγας
22:00 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια
Cytavision Sports 4
17:45 Κηφισιά - ΠΑΟ
Cytavision Sports 5
16:45 Άρης – Μαρκό
22:00 Σάντερλαντ – Αλκμαάρ
Cytavision Sports 6
20:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
22:00 Μπαρτσελόνα – Ράσινγκ Σανταντέρ
Cytavision Sports 7
15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Λεβερκούζεν – Τσέλιε
Cytavision sports 8
22:00 Μάντσεστερ Γ. – Μπράιτον
Novasports 6
22:00 Τένις: WTA 500