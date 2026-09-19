Έπεσε μαχόμενος ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup

Άγγιξε μια ακόμη θρυλική ανατροπή, όμως δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει και μοιραία έχασε το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και παρά την συγκινητική εμφάνιση των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ που πήγαν να το πάρουν μόνοι τους στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες με σκορ 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης της Ευρωλίγκας που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι.

Μοιραίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Ζαν Μοντέρο που υπέπεσε σε λάθος στην επίθεση στα 42 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και με το σκορ στο -2 (89-91), με τον Φελίζ να «κλειδώνει» το ροζ φύλλο των «μερένχες» στα 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μαλεντόν με 10 πόντους και 6 ασίστ, με τους Πραντίγια (11π., 5ασ.), Καμπάτσο (7π., 9ασ.) και Καμπαρό (12π.) να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Για τον Ολυμπιακό πρώτος σκόρερ ήταν ο Βεζένκοφ με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Φουρνιέ να προσθέτει 14 πόντους και δύο μεγάλα τρίποντα στα τελευταία λεπτά, με τον Μοντέρο από τη δική του πλευρά να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 12 πόντους, 4 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ. Θετικός, ειδικά στην τρίτη περίοδο ήταν ο ΜακΙντάιρ με 3 πόντους και 9 ασίστ, στους 13 και 10 σταμάτησαν οι Χολ και Γουόρντ αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93.

sport-fm.gr