Μπόλικη αθλητική δράση στην... τηλεόραση (19/09)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (19/09)
ΡΙΚ2
11:00 Tένις - David Cup
Αlpha
17:00 Mπάσκετ: Euroleague Super Cup
20:00 Mπάσκετ: Euroleague Super Cup
Cytavision Sports 1
19:00 Απόλλων - AΠΟΕΛ
Cytavision Sports 2
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση
Cytavision Sports 3
14:30 Τότεναμ - Άστον Βίλα
17:00 Μπράιτον - Άρσεναλ
19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Κόβεντρι
Cytavision Sports 4
16:00 Μπολόνια - Τορίνο
19:00 Ρόμα - Ίντερ
21:45 Βενέτσια - Λάτσιο
Cytavision Sports 5
18:00 Νascar – Race 1
Cytavision Sports 6
11:50 Moto GP – Προκριματικά
16:00 Moto GP – Σπριντ
Cytavision Sports 7
17:00 Νιούκασλ - Χαλ
22:30 Σπόρτινγκ - Αρούκα
Cytavision Sports 8
17:00 Έβερτον - Ίπσουιτς
19:30 Θέλτα - Σανταντέρ
22:00 Σεβίλλη - Μπαρσελόνα
Cablenet Sports 2
18:15 Παρίς FC - Στρασβούργο
21:45 Λιόν - Ρεν
Cablenet Sports 3
19:00 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπασκόνια
22:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπαρσελόνα
Novasports Prime
19:30 Άρης - Ηρακλής
Novasports 2
16:30 Αμβούργο - Κολωνία
19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά
Novasports 3
16:30 Άιντραχτ - Φράιμπουργκ
19:30 Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ
Novasports 4
17:00 Mπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι
20:00 Mπάσκετ: Ολυμπιακός - Ρεάλ
Novasports 5
16:30 Γκλάντμπαχ - Μάιντς
16:30 Ντιναμό Δρ. - Χέρτα
Novasports extra1
15:00 Tένις: Γερμανία - Κροατία
Novasports extra2
16:30 Βέρντερ - Άουγκσμπουργκ