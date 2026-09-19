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Μπόλικη αθλητική δράση στην... τηλεόραση (19/09)

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (19/09)

ΡΙΚ2

11:00 Tένις - David Cup

Αlpha

17:00 Mπάσκετ: Euroleague Super Cup

20:00 Mπάσκετ: Euroleague Super Cup

Cytavision Sports 1

19:00 Απόλλων - AΠΟΕΛ

Cytavision Sports 2

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση

Cytavision Sports 3

14:30 Τότεναμ - Άστον Βίλα

17:00 Μπράιτον - Άρσεναλ

19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Κόβεντρι

Cytavision Sports 4

16:00 Μπολόνια - Τορίνο

19:00 Ρόμα - Ίντερ

21:45 Βενέτσια - Λάτσιο

Cytavision Sports 5

18:00 Νascar – Race 1

Cytavision Sports 6

11:50 Moto GP – Προκριματικά

16:00 Moto GP – Σπριντ

Cytavision Sports 7

17:00 Νιούκασλ - Χαλ

22:30 Σπόρτινγκ - Αρούκα

Cytavision Sports 8

17:00 Έβερτον - Ίπσουιτς

19:30 Θέλτα - Σανταντέρ

22:00 Σεβίλλη - Μπαρσελόνα

Cablenet Sports 2

18:15 Παρίς FC - Στρασβούργο

21:45 Λιόν - Ρεν

Cablenet Sports 3

19:00 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπασκόνια

22:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπαρσελόνα

Novasports Prime

19:30 Άρης - Ηρακλής

Novasports 2

16:30 Αμβούργο - Κολωνία

19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά

Novasports 3

16:30 Άιντραχτ - Φράιμπουργκ

19:30 Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ

Novasports 4

17:00 Mπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι

20:00 Mπάσκετ: Ολυμπιακός - Ρεάλ

Novasports 5

16:30 Γκλάντμπαχ - Μάιντς

16:30 Ντιναμό Δρ. - Χέρτα

Novasports extra1

15:00 Tένις: Γερμανία - Κροατία

Novasports extra2

16:30 Βέρντερ - Άουγκσμπουργκ

Κατηγορίες

TV

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