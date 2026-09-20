Επιχείρηση «προσγείωση» και σεφτές

Επιχείρηση… προσγείωση στο «Ηλίας Πούλλος». Η Ομόνοια με μόλις τρεις προπονήσεις, συγκεντρώνεται στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στην Ε.Ν Ύψωνα, για την 4η αγωνιστική. Μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Θέλτα, ο Χένινγκ Μπεργκ έβαλε τέλος στα… πανηγύρια από την επόμενη κιόλας μέρα, καθώς οι εγχώριες υποχρεώσεις μπαίνουν στην πλήρη προτεραιότητα.

Η αγωνιστική κατάσταση αλλά και η θέση του αντιπάλου, δεν αποπροσανατολίζουν το «τριφύλλι». Η ομάδα του Ύψωνα δεν έχει βαθμό κι αυτό την καθιστά… επικίνδυνη, ως προς το γεγονός πως ψάχνει που θα… ξεσπάσει. Γι’ αυτό λοιπόν ο Νορβηγός τεχνικός ζήτησε τα πόδια στο έδαφος και την συγκέντρωση στο 100%, για την πρώτη νίκη στο ΓΣΠ (προηγήθηκαν λευκές ισοπαλίες με Ομόνοια Αρ. και Απόλλωνα).

Η Ομόνοια έκανε το τέλειο παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης και τα θετικά είναι πολλά, ώστε να χτίσει πάνω σε αυτά. Ποδοσφαιριστές πιστοί στο πλάνο, με αμυντική σταθερότητα και ένα… επιθετικό «θράσος» κόντρα σε μια ομάδα της La Liga, δεν είναι και λίγα!

Με το παιχνίδι, η ομάδα της πρωτεύουσας κλείνει ένα κύκλο διάρκειας δύο μηνών! Για την Ομόνοια, η σεζόν άρχισε στις 22 Ιουλίου. Εκ τότε έδωσε 10 παιχνίδια ενώ με την Ε.Ν Ύψωνα θα είναι το 11ο. Ενδεχόμενη νίκη λοιπόν θα κλείσει θετικά το πρώτο δύσκολο κομμάτι της περιόδου. Μπορεί να χάθηκε το όνειρο του Champions League και το Super Cup, ωστόσο κρατά τα εξής: Πρόκριση στην League Phase του Europa, πρώτη νίκη επί της Θέλτα, στο ΓΣΠ δέχθηκε μόλις δύο γκολ από την Σεντ Τρούιντεν, ενώ σε γενικότερο πλαίσιο, η βελτίωση είναι ορατή παιχνίδι με παιχνίδι.

Τώρα, όσον αφορά στο αγωνιστικό, μοναδικός απόντας είναι ο Άιτινγκ. Οι υπόλοιποι -συν ο Ακιντόλα- βρίσκονται στη διάθεση του Μπεργκ.