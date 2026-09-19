Επιστροφή με ψυχή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, έκοψε τη χαρά της Ρόμα!

Η Ρόμα και η Ίντερ συγκρούστηκαν στο «Ολίμπικο» για την 5η αγωνιστική της Serie A, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι «τζαλορόσι» πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Κονέ, όμως η Ίντερ έβγαλε ψυχή πρωταθλήτριας στο δεύτερο ημίχρονο, και με δύο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες πήραν βαθμό με το τελικό 2-2!

Ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών για αμφότερες τις ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα, με Ρόμα και Ίντερ να πηγαίνουν στη διακοπή μαζί στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας από 13 βαθμούς.

Η Ρόμα πήρε από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης απέναντι στην Ίντερ, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Γκασπερίνι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πίεσε ψηλά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 6ο λεπτό, όταν ο Μανού Κονέ ολοκλήρωσε με επιτυχία την οργανωμένη επίθεση των «τζαλορόσι».

Η Ίντερ προσπάθησε σταδιακά να αντιδράσει και είχε τις δικές της σημαντικές στιγμές, με τον Μπισέκ και τον Λαουτάρο να απειλούν την εστία του Σβίλαρ, ενώ στο 33' ο Μπαστόνι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Παρ' όλα αυτά, η Ρόμα διατήρησε τον έλεγχο και συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη των «νερατζούρι» με την έντονη πίεσή της.

Στο 37ο λεπτό, ο Κονέ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, όμως το γκολ αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ. Μετά από αρκετά λεπτά ελέγχου από το VAR, η απόφαση άλλαξε και το τέρμα κατακυρώθηκε, με τον Γάλλο μέσο να υπογράφει το 2-0 και να βάζει τη Ρόμα σε θέση ισχύος πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ίντερ μπήκε αποφασισμένη να επιστρέψει στο παιχνίδι και κατάφερε να μειώσει άμεσα. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες πρωταγωνίστησε στη φάση, συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Τουράμ και, αφού πήρε ξανά την μπάλα από τον συμπαίκτη του, εκτέλεσε με το αριστερό στην απέναντι γωνία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Το τελείωμα δεν ήταν ιδανικό, όμως αποδείχθηκε αρκετό για να νικήσει τον Σβίλαρ και να κάνει το 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Το παιχνίδι απέκτησε ξέφρενο ρυθμό, με τη Ρόμα να αγγίζει το τρίτο γκολ στο 69ο λεπτό, όταν ο Μάλεν έκανε μια εντυπωσιακή ενέργεια μέσα στη μικρή περιοχή και «κεραυνοβόλησε», όμως ο τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, αποσόβησε το τέρμα πέφτοντας αυτοθυσιαστικά και αποκρούοντας... με το πρόσωπο! Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση, καθώς στο 70' ο Ντιούφ έπιασε ένα επικίνδυνο σουτ έξω από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Σβίλαρ να εκτιναχθεί στη γωνία του και να κρατήσει το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 79ο λεπτό, η πίεση της Ίντερ κορυφώθηκε σε μια απίστευτη φάση διαρκείας μέσα στα καρέ των γηπεδούχων: Αρχικά ο Σβίλαρ έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε κεφαλιά του Μπισέκ, στη συνέχεια η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι από προσπάθεια του Λαουτάρο, ενώ αμέσως μετά ο Ακάντζι δοκίμασε να σκοράρει. Τελικά, ο Μαρτίνες πήρε το «ριμπάουντ», υποδέχθηκε έξυπνα την μπάλα με το γόνατο και πλάσαρε εύστοχα τον Σβίλαρ, υπογράφοντας το 2-2 και παγώνοντας το «Ολίμπικο».

Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, με την Ίντερ να βγάζει ψυχή πρωταθλήτριας στο δεύτερο ημίχρονο και να φεύγει από τη Ρώμη με έναν βαθμό που άξιζε βάσει της αντίδρασης και της έντασής της.

sport-fm.gr